05/11/2021 21:10 Claves COVID Claves Covid Gorka Orive: "Ya hay más gente vacunada que no vacunada en la población humana" L.P.C. | EITB Media El profesor de farmacia de la UPV/EHU, Gorka Orive, se plantea que con "una muy alta tasa de vacunación por encima del 80%, incluso del 90% de la población diana", España podría haber llegado a la inmunidad de grupo.

El divulgador científico y profesor de farmacia de la UPV/EHU, Gorka Orive, ha explicado en la sección Claves Covid de "Ganbara" que "tenemos una tasa de vacunación muy alta por encima del 80%, incluso del 90% de la población diana, y por eso la propia Revista Lancet se plante si España ha llegado a la famosa inmunidad de grupo".

Orive destaca que "en la población humana ya hay más gente vacunada que no vacunada, se ha superado el 50%", pero no podemos relajarnos, por lo que cree que "es fundamental trabajar en los tratamientos". Subraya que "mientras no exista la vacuna para todos, va a haber gente que enferme y por lo tanto es esencial el desarrollo de nuevos tratamientos también para frenar la Covid" en esos casos.