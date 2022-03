Ganbara

Eduardo Zubiaurre: "Como continúe el conflicto armado estamos abocados a una crisis económica inevitable"

L.P.C. | EITB Media

Publicado: 15/03/2022 23:21 (UTC+1)

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, no descarta que "este mismo año nos encamináramos hacía una nueva crisis económica" si el conflicto armado en Ucrania no se soluciona pronto y no "se toman medidas de forma urgente".

