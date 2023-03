Salud Mental Salud mental ¿Tienes deberes?, ¿has estudiado?. ¿tienes todo en la mochila?, ¿cuándo son los exámenes? MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 21/03/2023 22:17 (UTC+1) Última actualización: 21/03/2023 22:17 (UTC+1) La mil y un preguntas a las que se enfrentan padres y madres con el psicólogo David Sojo Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Niños y niñas en clase 14:15 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Nuestro psicólogo David Sojo nos da las claves para mejorar en el oficio de madre/padre. Es el oficio imposible: hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Entonces, el objetivo no es ser padres perfectos, tampoco tratar de lograr que nuestros hijos sean felices y no tengan dificultades. Se trata de que les ayudemos a desarrollar sus propias habilidades para manejarse en un mundo muy duro, porque es eso lo que les hará ser felices.

Hoy día tenemos un problema con la hiperprotección: protegemos demasiado a nuestros hijos. No hay que olvidar que educar es equilibrar límites y amor.

Los padres no queremos que nuestros hijos estudien, queremos que quieran estudiar, algo muy diferente. Y si lo hacen porque nosotros se lo pedimos, ya no lo hacen por ellos mismos: estamos en el sitio opuesto al que queremos. Sin embargo, conseguir que quieran estudiar es la tarea más complicada. ¿Cómo se hace?

Es sumamente difícil que un niño juegue super bien al fútbol, pero no le guste jugar. Nos gusta aquello que se nos da bien y evitamos aquello que se nos da mal. El objetivo es hacerles ver que se les da bien, porque el fracaso escolar casi nunca es cuestión de falta inteligencia. Si no siente que se le da bien, no se implicará.