Joan Queralt: "El Supremo tiene que aplicar la ley, independientemente de que le guste o no" Jabi Gonzalez Toston Publicado: 30/09/2024 21:52 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2024 21:52 (UTC+2)

Joan Queralt, senador de ERC, se ha mostrado muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo en Ganbara de Radio Euskadi, después de que haya ratificado que no amnistiará el delito de malversación a los líderes condenados en el procés. La sentencia no ha sorprendido al senador, sí, en cambio, el planteamiento del Supremo de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo si el Constitucional tumba su decisión. Queralt ha denunciado que "el tribunal no ha tomado una decisión interpretativa en base a la Ley de Amnistía, sino derogatoria, y eso un tribunal no lo puede hacer. Tiene que aplicar la ley le guste o no le guste".