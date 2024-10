Ganbara Entrevista Eneko Andueza: "Podemos debatir sobre el reconocimiento nacional de Euskadi no tenemos ningún problema" Publicado: 02/10/2024 21:01 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2024 21:01 (UTC+2) Entrevistado en Ganbara el secretario general del PSE ha hecho un balance positivo de los 100 primeros días del mandato de Imanol Pradales como nuevo Lehendakari. Eneko Andueza 19:02 min Whatsapp

En su entrevista en Radio Euskadi el secretario general de los socialistas vascos ha dejado claro que el PSE no tiene "ningún problema" en debatir sobre el reconocimiento nacional de Euskadi. Asegura el propio Andueza que tanto la Constitución española como el Estatuto de Gernika "ya reconocen" esta cuestión". Insiste además en pedir "claridad" al PNV y EH Bildu cuando hablan de "un nuevo estatus" y les ha reclamado que "no le llamen" de esa forma, sino que "le llamen derecho de autodeterminación, una vía que quiere derivar en la independencia de Euskadi". El PSE ha recalcado "tiene muy claro que la hoja de ruta nos sitúa fuera de ese camino al que nos quieren llevar EH Bildu y el PNV" y los socialistas "no van a despistarse" y dejar de centrarse "en lo que le preocupa a la ciudadanía".

También se ha referido a la encuesta EITB FOCUS sobre la opinión de la ciudadanía entorno a los 100 primeros días de del mandato de Imanol Pradales, un balance que el propio Andueza ha calificado como "positivo".