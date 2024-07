Hágase La Luz Hágase la luz Arturo González-Campos: "El lenguaje cinematográfico que entendemos es el de Hollywood" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 07/07/2024 11:14 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2024 11:14 (UTC+2) El guionista, locutor y humorista vuelca su amor por el cine en un libro plagado de listas cinematográficas con los más diversos criterios, desde instantes de películas que provocan alegría a actores y actrices cuya presencia por sí sola justifica el ir a verlas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Arturo González-Campos durante la entrevista. EITB MEDIA. 19:44 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Arturo González-Campos firma Cine con cosas (ed. Penguin Random House). El autor, amante confeso del séptimo arte, disecciona en este libro filmes clásicos y modernos; rarezas cinematográficas, objetos de culto que representan una película en concreto, actores y actrices imprescindibles y un largo etcétera en el que no puede faltar un homenaje a su querido Akira Kurosawa. El director del podcast Todopoderosos es partidario del visionado activo de las películas porque "el cine, para que resulte interesante, requiere de nuestra actitud de querer entender lo que el autor pretende decirnos". González-Campos es partidario de no juzgar las películas antiguas con criterios de hoy en día: "no hay que ser presentista con los clásicos". Y, aunque las historias que nos cuentan sean siempre las mismas, lo importante no es el relato, sino "cómo nos lo cuenten", de la misma forma que no nos cansamos de escuchar una y otra vez el mismo cuento o que "un jarrón es un jarrón pero será diferente si lo pinta Velázquez o Picasso".