16/04/2021 17:12 La mecánica del caracol Ciencia Obtienen ADN neandertal del suelo de Atapuerca y la comunicación sobre vacunas Una nueva técnica permite recuperar del sedimento ADN nuclear de varios neandertales de hasta 130.000 años de antigüedad. La comunicación sobre efectos secundarios de las vacunas contra la COVID 19. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Atapuerca - Javier Trueba 57:05 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Obtienen ADN neandertal del suelo de Atapuerca y comunicación sobre vacunas

La Sierra de Atapuerca es un intrincado laberinto de cuevas, simas y galerías que brilla con luz propia en el ámbito de la investigación de la evolución humana. En la llamada Cueva mayor de esta sierra encontramos la galería de las estatuas. Las grandes estalagmitas formadas hace más de un millón de años dan nombre a este lugar, en el que apareció, el último día de excavaciones de 2017, una pequeña falange del pie de un neandertal, el primer fósil humano que aparecía en este lugar y el primer hueso de esta especie que se hallaba en Atapuerca. Un hallazgo importante, ya que completaba la secuencia de la evolución humana en este lugar, en el que están presenten todas las especies de homínidos que han vivido en Europa en el último millón de años.



Los neandertales de Atapuerca son noticia de nuevo por un logro de increíble valor: un equipo internacional en el que participan investigadores españoles liderados por Juan Luís Arsuaga ha conseguido recuperar ADN nuclear de varios neandertales del yacimiento burgalés, así como de otras dos cuevas en Siberia. Y en este caso no es ADN obtenido de huesos o dientes, sino directamente del sedimento, del suelo. Ya no hacen falta fósiles humanos para identificar a los moradores de una cueva prehistórica. En esta investigación han participado los investigadores del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU Arantza Aranburu y Asier Gómez-Olivencia, que nos acompaña en el programa.

La pandemia de COVID 19 es el primer fenómeno relacionado con la salud global retransmitido al minuto. En todos sus aspectos. Y una vez iniciada la vacunación de la población es evidente que todo lo relacionado con el abastecimiento y las aprobaciones de vacunas, los cambios de parámetros de edad para cada marca y los posibles efectos secundarios están en primera plana de la comunicación que realizan las administraciones y que recogen los medios.



La aparición de cuadros de trombos en personas a las que se ha administrado las vacunas de Janssen y AstraZeneca ha provocado cambios y pausas en la estrategia de vacunación en varios países, en aras del principio de precaución. Para personas ya citadas, o que tenían que ponerse la siguiente dosis esta situación ha generado grandes dudas… y no se puede obviar el efecto entre quienes no tenían claro si vacunarse o no. Una de las claves de esta pandemia es cómo se está comunicando lo que sucede, las decisiones que se toman, un tema de calado sobre el que charlamos con María Mercedes Jiménez Sarmiento, Bioquímica de Sistemas de la división bacteriana y Comunicadora científica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas , perteneciente al CSIC. Junto a Matilde Cañelles, investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC, firma un artículo en la plataforma The Conversation sobre cómo se están comunicando los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la COVID 19 ya aprobadas.