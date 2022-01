16/01/2022 11:27 mas que palabras Días De Radio "Será un lujo comer carne de calidad" Sandra Lejarza, pequeña productora de vacuno en Arratia, Joxi Jauregi, desde Maskarada en Lekunberri, con sus euskal txerriak, Joxemari Barriola, carnicero de Ibarra y la médico nutricionista y endocrinóloga, Begoña Fernández Yllera, reflexionan sobre la produccíón, venta y consumo de carne aquí. Escuchar la página Escuchar la página

La carne es un gran alimento, una proteína de altísimo valor que no puede abandonar cualquier dieta equilibrada y que ha de ser consumida con moderación. El 85% de la carne que se come en Euskal Herria es de fuera y se está advirtiendo un cambio de hábitos en su consumo, además de que se vende cada año mucho menos, sobre todo carne roja. Los pequeños ganaderos del país son como una alacena que ha de respetarse por su trabajo de cuidado del medio ambiente. Se reinventan todo los días para llegar a nuestros platos, pero observan que la cultura de la carne, sobre todo entre los más pequeños, se va perdiendo. El futuro es incierto y no se descarta dejar a la carne un papel casi testimonial en nuestras mesas o incluso consumirla, a largo plazo, de una forma diferente a la que siempre hemos conocido. Lo que está claro es que cada vez se cierran más carnicerías y los productores de Euskadi ven con preocupación el relevo generacional en un sector cada vez más en el punto de mira.