No poder poner la calefacción para intentar pagar las facturas

Publicado: 05/02/2023

Pobreza energética, frío e infancia. Un estudio elaborado por Save The Children recuerda que un 84% de los hogares del Estado que no pueden pagar las facturas e la luz, no tienen acceso al Bono Social. 6,7 millones de personas no pueden disfrutar en su hogar de una temperatura adecuada.

