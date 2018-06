Vivir para ver

Macrobiótica

La sal de la vida

15/06/2018

Nerea Zorokiain de Nishime nos introduce en el mundo de la sal. Origen y tipos de sal, además de sus usos y propiedades.

audios (1) La sal de la vida

Durante años han sido muchas las noticias que han asociado a las grasas con los aspectos más negativos de nuestras dietas. Últimamente comprobamos como está ocurriendo algo muy similar con el azúcar o los azúcares añadidos. Pero nosotros en 'Vivir Para Ver' hemos querido prestar atención a otro elemento que hay que controlar de cerca: el sodio, la sal.

Hay quienes directamente nos invitan a eliminar completamente el sodio en nuestra dieta, pero no es tan fácil no tan necesario. Es cierto que que un consumo excesivo de sodio se asocia con ciertas enfermedades como la hipertensión arterial y en definitiva problemas en nuestro sistema cardiovascular, pudiendo generar algunas enfermedades de corazón entre otras. Pero no es menos cierto que nuestro organismo necesita de este mineral para su equilibrio.

Para conversar sobre este tema, y puesto que la sal es uno de los elementos principales para las fermentaciones que ella nos propone continuamente, hemos invitado a Nerea Zorokiain del Instituto Macrobiótico Nishime de Iruñea.