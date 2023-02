déjate llevar Comercios y hostelería La apuesta es el centro de Vitoria-Gasteiz K.A Publicado: 25/02/2023 14:15 (UTC+1) Última actualización: 25/02/2023 14:15 (UTC+1) La hostelería y el comercio de Vitoria-Gasteiz está en transformación, apuestan por el centro y por activar los locales vacíos. Escuchar la página Escuchar la página

Desde Gasteiz On, que lleva 20 años trabajando con las profesionales del comercio, la hostelería y los servicios personales apuestan por realizar un piloto en la zona centro. Patricia García gerente de Gasteiz On en declaraciones al magazine "Déjate Llevar" de Radio Vitoria hace hincapié en que el tema se trate en una mesa donde acudan diferentes agentes y se realice un piloto. Ante la situación de los locales vacíos, que es una problemática que se extiende por toda Europa, no se atisban soluciones a corto plazo y lo interesante sería según la gerente de Gasteiz On apostar por el centro. En cuanto a la transformación del sector añade, que ante los cambios que se quieren realizar siempre se encuentran con limitaciones y una situación encorsetada para la cual pide se gane en flexibilidad.