déjate llevar CIENCIA ¿Sabes cuánta basura espacial sobrevuela nuestras cabezas? EITB MEDIA Publicado: 02/03/2024 16:08 (UTC+1) Última actualización: 02/03/2024 16:08 (UTC+1) La órbita terrestre está plagada de objetos inservibles de mayor o menor tamaño. Chatarra espacial sin utilidad que desde hace años se ha convertido en un problema importante que puede dificultar la operación segura en el espacio.

La basura espacial es un problema muy real, que no es nuevo precisamente. Desde que comenzó la era espacial, en los años 50, hemos puesto en órbita miles de cohetes y otros tantos satélites. No es fácil llevar la cuenta. Si viéramos nuestro planeta desde el espacio, desde luego no aparecería una estratosfera limpita como en las películas: La realidad es que hay millones de objetos de mayor o menor tamaño que orbitan alrededor de la Tierra.

Es una cantidad tal, que ya se están desarrollando misiones espaciales para "limpiar" esos desechos.

Nos lo explica el astrófísico y divulgador científico Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona.