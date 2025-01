déjate llevar JAIONE SANZ "Señoras bien", la columna dominical de Jaione Sanz EITB Media Publicado: 12/01/2025 12:49 (UTC+1) Última actualización: 12/01/2025 12:49 (UTC+1) Con su fina ironía, su lengua mordaz y sus ganas de agitar las aguas, Jaione Sanz nos hará pensar y sonreir al mismo tiempo con su prosa rápida y un pelín cañera. "Señoras bien", la columna dominical de "Déjate llevar", reflexiona sobre la cuesta de enero. Jaione Sanz 6:28 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

¿La cuesta de enero? ¿Preguntas en serio? La cuesta de enero, queridas, queridos, dejó de existir hace tiempo. Ahora es una rampa permanente que atraviesa el calendario anual y vuelta a empezar, como esas cancioncillas horrendas que suenan en bucle en la consulta del dentista o la invitación pasivo-agresiva a dejar un donativo en el datáfono del Eroski.

Vivimos en una pendiente absurdamente infinita. ¿Vas al súper y te preguntas dónde está la cámara oculta? 50 euros y solo has comprado pan de semillas, dos yogures bio y un fuet de marca blanca. Paras a repostar y ya no sabes si pagar con tarjeta o entregar un riñón envuelto en el papel que rescataste de los regalos de la última Navidad. ¿Y la hipoteca, qué me contáis? No aumenta, levita.

Todo sube, menos lo que debería. Me refiero a los sueldos, claro está. En la mayoría de casos siguen tan estáticos como las cejas de una Señora Bien recién salida de su retoque trimestral.