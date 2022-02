02/02/2022 21:08 Herrian SOCIEDAD La Escuela de las Soledades, un espacio de construcción colectivo en marcha El modelo de proyecto piloto de Bakardadeak de Laudio dará el salto al resto del territorio para crear una red de municipios alaveses para tejer convivencia y prevenir la soledad NO deseada Escuchar la página Escuchar la página

'Araba a Punto' es espacio de construcción colectivo que incide en combatir la soledad no deseada de las personas mayores en Álava. Una iniciativa impulsada desde el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava y que está en marcha desde hace un año y con un desarrollo inicial hasta 2024. Dentro de esta estrategia, durante el último trimestre de 2021, se ha activado el programa piloto Bakardadeak, la Escuela de las Soledades, en Laudio. Una propuesta en la que han tomado parte 70 personas, la mayoría mujeres, y ahora ya es una realidad para tejer convivencia y prevenir la soledad no deseada. En breve se activarán más escuelas en el territorio y la intención es la de crear una red de municipios alaveses contra la soledad no deseada. En el territorio alavés hay más de 16.000 personase más de 65 años solas.