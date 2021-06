09/06/2021 09:51 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista 'Se está repitiendo un modelo equivocado de grandes instalaciones de renovables' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el diputado por Álava en el Congreso de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, propone empezar por el autoconsumo sin excluir algunos parques pero más dimensionados Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Juantxo López de Uralde 25:53 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) El proyecto Euneiz no debería estar incluido en los fondos europeos

El Diputado por Álava de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, entrevistado en Radio Vitoria, asegura que se necesitan instalaciones de energías renovables, pero "se está repitiendo un modelo basado en grandes instalaciones cuando las políticas de autoconsumo están bastante abandonadas, a pesar de tener menos impacto".

López de Uralde considera que "no hay que demonizar la energía solar o eólica, pero habría que explorar la generación de energía eléctrica a través del autonconsumo porque tendrá menor impacto. Hay que explorar primero esa posibilidad y luego decidir si es suficiente. No se trata de excluir parques de renovables, pero no de la magnitud que se plantean".

El Diputado por Álava de Unidas Podemos recuerda que "en la ley de cambio climático introdujimos un artículo para hacer un catálogo de zonas donde no ubicar este tipo de instalaciones. Hay que catalogar bien marcando zonas rojas, amarillas y verdes. Es fundamental ese catálogo"

En este sentido López de Uralde es partidario de "prescindir de los parques que se plantean en Arkamo e Iturrieta porque son zonas protegidas. Hay que determinar con criterios ambientales qué se hace y dónde se hace".

Por otro lado, el Diputado por Álava de Unidas Podemos, enmarca el apoyo de su formación en Euskadi a la Ley Vasca Antipandemia dentro de su objetivo de mejorar la vida la gente a través de su acción política. Uralde adelanta que podrá haber nuevos acuerdos con el Gobierno Vasco siempre y cuando mediante el diálogo se logre eso, mejorar la calidad de vida de las personas.