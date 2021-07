01/07/2021 14:11 Radio Vitoria Gaur Actualidad Laboral La dirección de Mercedes Vitoria plantea un ERTE de 30 días hasta final de año EITB MEDIA La plantilla no tendrá que volver a parar la semana que viene gracias a que la empresa ha enviado desde su planta en Bremen una partida de esos chips, imprescindibles para la fabricación de vehículos Escuchar la página Escuchar la página

En la planta de Bremen, en Alemania, no pueden continuar con la producción porque tienen semiconductores pero no otros componentes que también son imprescindibles. Así que la partida de chips se envía a Vitoria para que al menos esta planta pueda finalizar los vehículos que se acumulan en las campas y no tengan volver a parar la producción.

Pero no confían en que esto se repita durante mucho tiempo porque la dirección de la empresa en Gasteiz acaba de plantear un ERTE de 30 días hasta finales de 2021 y un descenso en la producción de 7.600 furgonetas, es decir, un 5% menos de las previstas en abril.

Por lo tanto, desde la planta de Vitoria-Gasteiz saldrán este año, si la situación no cambia, 141.000 unidades, una rebaja debida a los problemas de suministros y a la inestabilidad del mercado de la automoción.

Además, se va a reducir la jornada de trabajo del turno de noche en el sector del montaje en media hora, en lugar de 8 serán 7 horas y media a partir del próximo lunes 5 de julio.