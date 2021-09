15/09/2021 09:35 Radio Vitoria Gaur Actualidad COVID-19 José Luis Lobo: “Apenas quedan sanitarios sin vacunarse del coronavirus en la OSi Araba; es anecdótico” EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, José Luis Lobo, jefe del servicio de neumología de la OSI araba, constata que la presión está bajando y asegura que el gran desafío se centra en conocer más sobre las secuelas que el Covid deja a un 20% de los pacientes Escuchar la página Escuchar la página

El jefe del servicio de neumología de la OSI Araba, José Luis Lobo, no es partidario de imponer, sino de seducir y convencer a las personas que trabajan en el mundo sanitario y que no quieren vacunarse. Una situación que no se está dando en la OSi Araba (Organización Sanitaria Integrada Araba). "Apenas quedan sanitarios sin vacunarse en la OSi Araba; es anecdótico", asegura en Radio Vitoria.

Lobo avanza que "el gran desafío es el de conocer las secuelas que deja el Covid. No sabemos mucho de ello. Hay una bolsa de pacientes, el 20%, que quedan con alguna secuela."

Según el jefe del servicio de neumología de la OSI araba, "estamos menos ahogados que hace un mes y que hace dos. La situación es de relativo alivio. La presión hospitalaria está bajando y eso nos está permitiendo mejor la calidad asistencial. En la UVI ayer había dos pacientes de Covid y nosotros teníamos 35 pacientes cuando hemos tenido el doble de personas ingresadas".