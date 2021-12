10/12/2021 11:58 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA El Gobierno Vasco pedirá "en las próximas horas o días" el aval al TSJPV para extender el pasaporte covid EITB Media Entrevistado en Radio Vitoria, el portavoz del ejecutivo, Bingen Zupiria, afirma que el pase sanitario "está cumpliendo su función" en el ocio nocturno y en la restauración, aunque puntualiza que es "una medida más". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Radio Vitoria, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, se ha mostrado favorable a hacer "un uso extensivo" del pasaporte covid "para protegernos", pero también para animar a los ciudadanos que se vacunen. En todo caso, ha recordado que esta medida requiere de la petición de autorización previa al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por lo que "el primer paso" que llevará a cabo el Ejecutivo será la consulta al tribunal, "que tendría que producirse en las próximas horas o en los próximos días".

Zupiria ha considerado que el uso del certificado, que se exige desde este pasado fin de semana en Euskadi en locales de ocio nocturno y restauración, "está cumpliendo su función". No obstante, ha incidido en que este documento solo indica que se tiene la pauta de vacunación completa y, por tanto, hay que seguir manteniendo todas las medidas de prevención en vigor, como el uso de mascarilla "en espacios interiores en todo momento y, en opinión del Gobierno Vasco, también en el exterior".

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que explicado que el Ejecutivo está "muy pendiente" de lo que sucede en otras comunidades y especialmente en otros países europeos. Según ha indicado, hay estados que están "confinando" a la población no vacunada, una media a la que "no vamos a llegar nosotros". Además, ha subrayado que aún no se ha fijado fecha para la próxima reunión del LABI.

Por último, en relación al próximo comienzo de la vacunación infantil, ha pedido "tranquilidad y prudencia" ya que, como en el caso de las terceras dosis, "las familias irán recibiendo avisos de Osakidetza de forma gradual, empezando de 11 años para abajo", de manera que, "cuando se reciban las vacunas —que se esperan la semana que viene—, se organizará Osakidetza e irá llamando a las familias para que acudan a los centros de salud que les indiquen" en función del número de dosis que lleguen.