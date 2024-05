Radio Vitoria Gaur Actualidad Incendio en Legutio ‘La principal hipótesis del origen del incendio parte de una batería de litio de un patinete’ EITB MEDIA Publicado: 31/05/2024 08:50 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 08:50 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, Juanjo Álvarez, portavoz del grupo Otua, al que pertenece la empresa Reydesa en la que ayer se originó el aparatoso incendio, ha destacado que no hubo daños personales y ha mostrado su interés en solucionar los problemas que estas empresas están causando a los vecinos Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Incendio en la empresa Reydesa 4:10 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Desde el grupo OTUA afirman que están colaborando en la investigación del incendio ocurrido ayer por la mañana poco antes de las 11:30 horas en un montón de chatarra acumulada en el exterior de la empresa Reydesa, y que provocó una intensa humareda.

Su portavoz, Juanjo Álvarez, ha señalado que 'la principal hipótesis parte de una batería de litio de algún patinete. La fundamental es que no hubo daños personales y que no hubo toxicidad más allá del incendio que se produjo. La labor de los bomberos fue excelente. En un primer momento fue aparatoso, la nube negra, pero no hubo componente de toxicidad'.

Ante la preocupación de los vecinos por el incendio, que se suma al malestar que tienen por la contaminación, olores y partículas de esta empresa, Álvarez ha dicho que trabajan junto al Ayuntamiento de Legutio para encapsular las plantas. 'Ya tenemos ese plan de encapsulamiento pero se tiene que hacer una modificación urbanística que depende del Ayuntamiento', ha explicado.