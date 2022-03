02/03/2022 14:52 sociedad y cultura Sociedad Maika logra que le den un nuevo tratamiento para su cáncer de mama metastásico EITB MEDIA La vitoriana, a través de un video que se ha hecho viral, pedía obtener el uso compasivo de un nuevo medicamento para tratar su enfermedad. Lo ha conseguido. En Radio Vitoria relata cómo ha sido el proceso y las grandes dificultades a las que se ha tenido que enfrentar. Pide que las cosas cambien. Escuchar la página Escuchar la página

Maika, vitoriana de 48 años con cáncer de mama metastásico, encogía el corazón a muchas personas hace unos días en las redes sociales. A través de un video que se ha hecho viral, pedía ayuda para obtener el uso compasivo de un nuevo medicamento y poder así, seguir viviendo, poder tratar su enfermedad.

La paciente había agotado todas sus alternativas de tratamiento, incluidas las quimioterapias que financia Osakidetza, y lanzaba un emotivo llamamiento que ha dado sus frutos. Una llamada ha cambiado el rumbo de los acontecimientos. Maika ha logrado que le den un nuevo tratamiento para su cáncer de mama metastásico.

Ahora, cuenta su proceso en Radio Vitoria Gaur, y las grandes dificultades a las que se ha tenido que enfrentar. Y lo hace con un objetivo: "intentar que las cosas cambien, que nadie tenga que enfrentarse a lo que ella ha vivido". "Cuando me dijeron que no me podían seguir dando tratamiento sentí que era mi sentencia de muerte", afirma.

Ahora encara el futuro con la misma energía positiva de siempre y con mucha esperanza. Y es que lo único que Maika quiere es poder seguir compartiendo la vida con sus hijos, sus amigos, su familia, y con todas aquellas personas que nunca dejan de agarrarle fuerte la mano.