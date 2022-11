entrevista del día Entrevista ‘Estamos trabajando en la creación de un centro dedicado exclusivamente a menores tutelados conflictivos’ EITB MEDIA Publicado: 10/11/2022 09:43 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2022 09:43 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, Ramiro González, diputado general de Araba, ha asegurado que comparte la necesidad que ha trasladado la Fiscal Superior de Euskadi, Carmen Adán, y avanza que la Diputación está ‘trabajando en la apertura de un centro específico para menores tutelados conflictivos’. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ramiro González 22:16 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Carmen Adán, Fiscal Superior de Euskadi, trasladaba ayer en el Parlamento Vasco la necesidad de crear centros específicos de menores con problemas graves de conducta, con más vigilancia.

El guante lo ha recogido en Radio Vitoria el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha avanzado su intención de crear un centro específico para esos menores más conflictivos.

'La Diputación Foral de Álava está trabajando en una reorganización de los centros de menores para prestar especial atención a los que son más problemáticos creando un centro específico para aquellos que necesitan una atención diferenciada. Estamos en esa labora de creación de centros diferenciados', ha adelantado.

Más complicado ve Ramiro González poner 'freno a las fugas', una cuestión que también demandaba ayer la Fiscal Superior.

'Hay que entender la realidad de los centros de menores tutelados. Estos menores no han cometido ninguna infracción y no están sometidos a ningún tipo de medida restrictiva de libertad. Simplemente no pueden estar con sus familias y están en centros que dependen de las administraciones. Pueden salir y entrar cuando quieran. Por lo tanto, evitar las fugas es muy complicado'.