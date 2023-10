café de las 10 Salud Cómo comer sano con el táper en el trabajo EITB MEDIA Publicado: 09/10/2023 13:48 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2023 14:13 (UTC+2) Hoy vamos a intentar aprender a mejorar estos hábitos, vamos a escuchar cómo podemos alimentarnos bien a pesar de las circunstancias, de no poder comer en casa Escuchar la página Escuchar la página

Cómo comer sano con el táper en el trabajo

Llevar una dieta equilibrada, tener unos buenos hábitos alimenticios es beneficioso para nuestro organismo. Eso lo sabemos, pero desgraciadamente, las costumbres adquiridas, el entorno social en el que nos movemos o el ritmo acelerado de vida que llevamos, muchas veces, no ayudan, no contribuyen a llevar una sana alimentación.

Ya sea porque tienes que comer en el trabajo entre semana o si lo haces en restaurante, de forma más puntual, no siempre es fácil comer sano.

Hoy en el café de las 10 h nos preguntamos, ¿cómo se puede llevar una dieta sana si comes fuera de casa, es posible?

Nos responde todas las dudas Eider Garcia de Albeniz, dietista, nutricionista en el Centro Onure de Vitoria-Gasteiz.