entrevista del día Agricultores y Ganaderos Araba ‘No descarto nuevas movilizaciones porque te dan una migaja y piensan que es suficiente’ EITB MEDIA Publicado: 19/02/2024 09:05 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2024 09:28 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, Edurne Basterra, presidenta de UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) ha avanzado que mantienen las conversaciones con la Diputación y el Gobierno Vasco. Reconoce que hay buena voluntad, pero ‘hay que abordar muchas cuestiones todavía’. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Edurne Basterra 22:06 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este lunes UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) se reunirá con la diputada de Medio Ambiente, Amaia Barredo, y con el Viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz.

Entrevistada en Radio Vitoria, la presidenta de UAGA Edurne Basterra, se ha mostrado muy molesta con la consejera de Medio Ambiente. 'No me parece de recibo que el día 13 sin habernos reunido, Arantxa Tapia saque un decálogo para el sector ganadero. No puede tomar medidas para el sector sin haberte reunido con ellos. Hemos promovido esa reunión a tres. La reunión de hoy es con Amaia Barredo y con Bittor Oroz. Hay que exigir que Tapia y el Lehendakari nos escuchen'.

Desde UAGA han insistido en desvincularse de los movimientos de ultraderecha y ha remarcado su objetivo: 'Queremos la unión del sector agroganadero alavés. Tenemos una ruta marcada que vamos a cumplir'.

Sobre las movilizaciones en Rioja Alavesa, que se han manifestado por su cuenta, Edurne Basterra ha recordado que 'las reivindicaciones son las mismas, pero se han creado grupos de Whatsapp que están envenenando al sector, pero ahí no podemos entrar. Mi prioridad es la unidad del sector', afirma.