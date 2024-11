universo hache Universo Hache El amor en sus poemas EITB MEDIA Publicado: 26/11/2024 15:04 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2024 15:04 (UTC+1) Universo Hache cumple su espacio número 50. Con tal motivo, Jabo H. Pizarroso nos deleita con una especial selección de poemas de amor. Lo celebramos con nuestros oyentes y compartimos la lectura de poemas únicos aderezados con la mejor banda sonora El amor en sus poemas 16:34 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) El amor en sus poemas

Porque el amor, esa cosa que nos nace, renace, nos salva, nos mete al paraíso y nos expulsa del paraíso. Porque el amor es un alce de memoria y es la huella en la nieve de nuestros pasos.

Porque os amamos y nos amáis y alguna vez hay que decirlo y reivindicarlo encantadas vestidas con trajes hechos de palabras.

Porque el encanto es el acanto de las palabras precisas que llegan al corazón como el agua de la lluvia en el verano de tierra. Porque la poesía ha dedicado muchos de sus capítulos al amor y a sus entretelas, a sus rincones y a sus cuartos oscuros, a sus aljibes, a sus arroyos, a sus fuentes y a sus cataratas.

¿Por qué no?

Porque el amor vence a los Heraldos Negros y a las mareas sincopadas de la desdicha. Porque también nosotras trabajamos desde el amor, desde este amor que nos tenemos y que se llama emisora de radio, comunicación, entrega, epifanía, lengua, habla y verdad. Porque un hilo de voz llega mucho más veloz a tu alma, querida oyente, que la luz al universo.

Porque sí, porque estamos contentas de hablar de amor y de poetas que lo han celebrado y lo han sufrido también, hoy hablamos de poemas que hablan de amor y recitamos algunos.

El amor ha sido y es uno de los temas más recurrentes en la poesía. No hay poeta que se precie que no haya dedicado parte de su obra ha entender desde la poesía a Eros, el amor.

Es más, sin esa fuerza insustituible es posible que muchos poetas del mundo y de la historia no hubiera escrito ni un solo verso.

Hay que decir que en muchas ocasiones este amor poético no siempre ha estado lleno de alegría, de bonheur, de felicidad.

A veces ha sido más fácil para la literatura, no sé si más fácil, pero más común, acercarse al amor por la retaguardia, por uno de sus flancos, por la desaparición del amor.

La tristeza del desamor también tiene su asiento en muchos de los poemas que se han escrito sobre él.

La tristeza del desamor y sus comarcas, el olvido, por ejemplo, esos "vastos jardines sin aurora", en palabras del poeta sevillano Luis Cernuda.

El amor en sus poemas. Universo Hache cumple su espacio número 50. Con tal motivo, Jabo H. Pizarroso nos deleita con una especial selección de poemas de amor. Lo celebramos con nuestros oyentes y compartimos la lectura de poemas únicos aderezados con la mejor banda sonora.