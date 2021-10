29/10/2021 09:09 Entrevistas Entrevista Julio Díaz: ‘El cambio climático es imparable pero lo que sí podemos hacer es minimizar ese impacto’ EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, Julio Díaz Jiménez, director de la unidad de referencia de Cambio Climático del Instituto de Salud Carlos III asegura que ya ha pasado el momento de los debates científicos y ‘ha llegado la hora de tomar medidas urgentes’. Escuchar la página Escuchar la página

Julio Díaz Jiménez lleva más de 25 años dedicado a la investigación en medio ambiente y salud, en especial en temas relacionados con los efectos en salud de la contaminación química y acústica así como en temperaturas extremas. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y director de la unidad de referencia de Cambio Climático, salud y medio ambiente urbano del Instituto de Salud Carlos III.

A las puertas de una nueva cumbre del clima en Glasgow asegura que 'el punto de no retorno en algunas cosas ya se ha superado. El cambio climático es imparable. Lo que sí se puede hacer es minimizar ese impacto'.

Asegura que el cambio climático lo estamos viendo ya con 'el aumento de la intensidad de las olas de calor, las sequías, los incendios cada vez más devastadores o el aumento del nivel del mar'.

Díaz Jiménez recuerda que 'la cumbre de Glasgow es la número 26, eso quiere decir que hay 25 que no han funcionado. No se trata de salvar el planeta, se trata de salvarnos a nosotros. El cambio climático es salud y sus implicaciones no son de salvar el planeta, son de salvar la salud'