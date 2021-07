Nuevos programas de actualidad, naturaleza, gastronomía, ficción y deportes, en ETB

01/07/2021 11:00

televisión

Programación de verano

EITB Media

Se estrenan "El Día de Mañana" de Dani Álvarez, "Altxa Txapela" de Joseba Arguiñano, la ficción "Beti Mugan" con Elena Irureta, y la serie documental "Natura Bizia", con Alberto Iñurrategi.

EITB ha presentado este jueves, 1 de julio, la programación de verano en Euskal Telebista. Unai Iparragirre, director de ETB, ha conducido el acto, que ha tenido lugar en el Museo Cristobal Balenciaga de Getaria, donde ha estado acompañado del director de Deportes de EITB Media Joseba Urkiola y un nutrido grupo de periodistas, presentadores, presentadoras, actores y actrices: Dani Álvarez, Julian Iantzi, Javi Sierra, Ander González, Maddalen Arzallus, Xabier Sukia, Asier Odriozola, Itziar Alduntzin, Xabier Usabiaga, Fermin Aramendi, Maitane Urbieta, Ane Muruamendiaraz, Gentzane Aldai, Ane Arteaga, Juan Carlos Etxeberria, Yerai Diaz y Lucas Goikoetxea, además de los actores y actrices de la teleserie "Beti Mugan" Elena Irureta, Itziar Aizpuru, Mikel Laskurain y Mikel Ibarguren, y la directora de "Natura Bizia", Lexeia Larrañaga.

"Mi primera rueda de prensa como director de ETB, en el Museo Balenciaga, que recientemente ha cumplido 10 años. 10 años compartiendo un legado, aportando a la sociedad vasca y con una gran proyección creativa de cara al futuro", ha destacado Unai Iparragirre en el arranque de su intervención. "Creatividad", "proyectos", "servicio a la sociedad" y "retos para afrontar cambios de futuro" son precisamente algunos de los factores que unen a EITB en su alianza con el Museo Balenciaga, enclave elegido para la presentación.

Cercanía y frescura volverán a ser el punto de partida de la programación de verano de ETB, mirando siempre a la actualidad y a los temas de interés social, y en constante equilibrio con el mejor entretenimiento. Así, la parrilla de Euskal Telebista contará con una oferta variada, en la que no faltarán gastronomía, música, deporte y ficción en euskera, ni tampoco una atención constante a la información veraz, la última hora y el análisis.

Este verano nos traerá varios estrenos a ETB, entre los que destacan "Altxa Txapela", con Joseba Arguiñano (ETB1), y "El Día de Mañana", con Dani Alvarez (ETB2), además de la teleserie de ficción en euskera "Beti Mugan", con Elena Irureta, Iker Galarza, Miren Gaztañaga, Mikel Laskurain e Itziar Aizpuru, entre otros; y la serie documental "Natura Bizia", presentada por Alberto Iñurrategi (ETB1). También vuelven a nuestras noches programas como "El Club del Tupper" con Javi Sierra (ETB2) y "Udak Dakarrena" con Julian Iantzi (ETB1). Además, seguiremos contando con programas ya de referencia en las tardes, como "Joseba Arguiñano Sukalerrian", "Ahoz Aho" y "Biba Zuek!" en ETB1; y "QMEC" y "A Bocados" en ETB2, todos ellos en su versión más estival.

Pese a que este año tampoco habrá fiestas, las cámaras de "Oholtzan" volverán a nuestros pueblos y ciudades para acercarnos todos esos espectáculos y conciertos adaptados a la situación sanitaria; y, cómo no, el deporte será unos de los grandes protagonistas de este verano en Euskal Telebista, con el estreno de la segunda temporada de "Plazandreak" y las retransmisiones en directo de remo, ciclismo y pelota.

Así, EITB, como grupo audiovisual de carácter público y desde su responsabilidad social, volverá a poner el foco en lo cercano, en nuestra cultura y nuestro entorno, siempre desde un prisma de globalidad y modernidad, para ofrecer una programación amplia, diversa, de calidad y para todas las personas. Una oferta para disfrutar dónde, cómo y cuándo se quiera.



ETB1

"Joseba Arguiñano Sukalerrian": A partir del 5 de julio, de lunes a viernes, a las 13:15 horas (edición verano)



Joseba Arguiñano nos propone cada mediodía las mejores recetas, con interesantes invitados y reportajes con mucha miga. El cocinero de Zarautz aunará gastronomía con planes de verano en "Joseba Arguiñano Sukalerrian" y, aprovechando el buen tiempo, sacará la cocina al exterior. De lunes a viernes cocinará desde un bello y espectacular paraje de Aia. Allí recibirá a un invitado o invitada, que le ayudará a cocinar la receta del día y con el que charlará mientras cocina. Como es habitual, tendrán reportajes sobre gastronomía y el programa dedicará un espacio especial a los planes de verano.

"Udak Dakarrena": A partir del 12 de julio, de lunes a jueves, a las 21:30 horas (nueva temporada)



Por segundo año consecutivo, el talk-show "Udak Dakarrena" que presenta Julian Iantzi nos ofrecerá, en directo, la crónica del verano en Euskadi. Julian volverá a recorrer distintas localidades para traer hasta nuestras casas ese aroma de mar, playa y noche de verano. Así, el programa arrancará en Donostia y pasará por Getaria y Bilbao, entre otros lugares. Por el sofá de "Udak Dakarrena" pasarán rostros conocidos (actores y actrices, deportistas, cocineros y cocineras, artistas, personas aventureras…); pero también ciudadanos y ciudadanas de cada localidad, grandes protagonistas en sus pequeños pueblos, que nos irán contando sus particulares historias, todo en un ambiente festivo y fresco. Habrá reportajes y conexiones en directo, de la mano de los periodistas Julen Hernández y Leire Martínez; y conectarán en directo con vascos y vascas en distintos lugares del mundo para conocer de primera mano cómo es su verano. Mirando la vida con una sonrisa, y con el ritmo, la fuerza y la emoción del directo, llega la segunda temporada de "Udak Dakarrena".

"Plazandreak": Los lunes, a las 22:20 horas (nueva temporada)



Coincidiendo con el arranque del verano, el pasado 21 de junio se estrenó la segunda edición de "Plazandreak", con la que EITB vuelve a apostar este verano también por la pelota femenina y refuerza su compromiso con las mujeres deportistas y con el mundo de la pelota. El programa pretende discurrir por la misma senda abierta el año pasado, pero incorpora algunas novedades. Así, además de las pelotaris, las presentadoras y comentaristas también serán mujeres. El torneo Laboral Kutxa Plazandreak se juega en el frontón de Amorebieta-Etxano, hasta el 2 de agosto, con seis jornadas de liguilla y la final. Aunará experiencia y juventud, ya que entre las nueve participantes del torneo se encuentran las mejores pelotaris del momento y las jóvenes promesas de este deporte.

"Natura Bizia": A partir del 13 de julio, los martes, a las 22:30 horas (estreno)



Serie documental de ocho capítulos presentada por Alberto Iñurrategi y dirigida por Lexeia Larrañaga, en torno a la biodiversidad vasca. Acantilados verticales, un mar infinito, bosques llenos de magia y enormes montañas calizas son algunos de los atractivos que nos trae "Natura Bizia". El espacio nadará entre los cetáceos más grandes del planeta, propondrá disfrutar de los primeros pasos del oso pardo tras su letargo invernal o volar junto al quebrantahuesos. También vivirán de cerca, entre otros, el final de la metamorfosis de la mariposa más bella de Europa y los momentos más íntimos del visón europeo, ya que es aquí donde aún se conserva uno de los últimos bastiones de todo el continente. Además, mostrará cómo el desierto, aunque parezca vacío y sin vida, alberga uno de los ecosistemas más variados de nuestro planeta. Desde las frías aguas del Cantábrico a las inhóspitas cumbres de los Pirineos, este trabajo audiovisual es un apasionante viaje para conocer algunos de los lugares y seres vivos más sorprendentes de nuestra naturaleza. La serie documental es parte de un amplio proyecto que arrancó el pasado mes de abril con el estreno de la película Natura Bizia.

"Beti Mugan": A partir del 15 de julio, los jueves, a las 22:30 horas (estreno)



"Beti Mugan" es una ficción de humor ambientada en un pueblo sin un solo caso de coronavirus. Protagonizada por Elena Irureta, Itziar Aizpuru, Miren Gaztañaga, Mikel Laskurain, Iker Galartza, Amancay Gaztañaga, Mikel Ibarguren y Xabi Jabato López, es una producción de Pausoka dirigida por Jabi Elortegi. La teleserie cuenta con seis capítulos. En plena pandemia de la covid-19, en Euskadi hay un pueblo que no ha tenido ni un solo caso: Aldabe. La alcaldesa del pueblo ha decidido cerrar la carretera que comunica con otras localidades, para así aislar el pueblo e impedir que haya algún positivo. Al no haber ningún caso, sus vecinos y vecinas pueden hacer vida normal; eso sí: no puede entrar nadie ni nada desde fuera. Como asegura la propia alcaldesa, Aldabe está preparado para hacer frente a la situación, con sus propios recursos, con sus cosechas y sus vacas. Ese auto-aislamiento, sin embargo, no hace favor a algunos de los vecinos del pueblo, que tienen que hacer frente a la falta de alimentos y a las consecuencias de la mala gestión de su alcaldesa.

"Altxa Txapela": A partir del 18 de julio, los domingo, a las 22:30 horas (estreno)



"Altxa Txapela" es un nuevo concurso sobre gastronomía presentado por Joseba Arguiñano, en el que competirán productores de los alimentos o productos más significativos y emblemáticos de Euskal Herria. En juego estarán 2000 euros y, cómo no, la txapela de campeón. Veremos a los concursantes en un mercado, donde cada uno de ellos tendrá que defender su producto frente a sus contrincantes. Para valorar cada producto se tendrán en cuentas los siguientes factores: el producto en sí, su recipiente o envoltorio, y las opción de cocinado o preparado que ofrece. Para valorar esto último, tendrán que preparar una receta con ese producto como protagonista. Como es habitual en los mercados, cada participante tendrá su puesto, donde mostrará su producto en esas tres facetas a valorar. Los productos a competición estarán tapados, y se destaparán al grito de Altxa Txapela. Serán los propios concursantes los que puntúen, y Joseba Arguiñano también ejercerá de juez, en caso de empate. Quién logre mayor puntuaciones se hará con los 2000 euros y… LA TXAPELA.

"Ahoz Aho: Uda": A partir del 19 de julio, de lunes a viernes, a las 17:00 horas (edición verano)



El programa "Ahoz Aho" también se sumerge en ambiente de verano con la propuesta "Ahoz Aho Uda", de la mano de Ilaski Serrano. Por el espacio pasarán creadores y divulgadores con la intención de dar respuesta a inquietudes culturales, científicas y de diversos ámbitos sociales. Así, tratarán las novedades literarias de la mano de Miren Agur Meabe, Ana Malagon, Nerea Loiola, Nerea Arrien, Oihana Arana, Mikel Reparaz y Kirmen Uribe. La música en directo llegará de la mano de artistas y grupos como Bulego, Ezpalak, Amak, Xabi Hoo, Afrika Bibang, Postal Kolekzionistak y Sara Zozaya. Toda la actualidad científica la analizarán junto a Ana Galarraga, y los temas tecnológicos, por su parte, con Maite Goñi. La arquitectura también tendrá un espacio este verano con Anartz Ormaza, y con Juan Ignacio Perez Iglesias tratarán temas relacionados con el mundo animal. Gaizka Izagirre y Aitor Abaroa traerán lo último en cine y series, y la visión más cultural y antropológica nos la ofrecerán Iraitz Agirre y Jasone Osoro. Este verano tampoco faltará la sexología, con Agurtzane Ormatza. Como no, habrá espacio para las entrevistas, e Ilaski recibirá, entre otros, a la científica Ana Zubiaga, el entrenador de futbol Jagoba Arrasate, el dantzari Martxel Rodriguez, el diseñador Eñaut Barruetabeña, el pianista Josu Okiñena, la entrenadora de jóvenes porteras Ainhoa Tirapu y el sociolingüista Kike Amonarriz.

"Biba Zuek!": De lunes a viernes, a las 18:00 horas



Presentado por Maddalen Arzallus y Xabier Sukia, "Biba Zuek!" continuará también en las tardes de ETB1 este verano, a las 18:00 horas. Como es habitual, la primera parte del programa será una tertulia, que cada día estará ligada a un tema concreto. La segunda parte será principalmente una entrevista a un invitado/a y, como hasta ahora, contarán con colaboradores y colaboradoras en plató, además de conexiones en directo y reportajes a pie de calle. El programa de las tardes de ETB1 está alcanzando un amplio respaldo de la audiencia y presenta una tendencia ascendente a lo largo de su primera temporada. Durante el mes de julio seguirá fiel a su cita diaria con esa audiencia, y en agosto podremos ver un resumen de este curso, en un formato más reducido del programa.

Retransmisiones deportivas en directo: Pelota, remo y ciclismo



Además de la cita de los lunes con la pelota femenina en "Plazandreak", ETB ofrecerá durante todo el verano varios festivales a lo largo de la semana, entre ellos el Torneo de San Fermín del 8 al 11 de julio, el Masters CaixaBank a partir del 16 de julio y la Feria de San Mateo ya en el mes de septiembre. La Emakume Master Cup de San Mateo también llegará a final de verano. Asimismo, tendremos remonte en directo desde el frontón Galarreta de Hernani, con el Torneo San Fermín en julio y el Campeonato Kutxabank en septiembre; y habrá citas con la cesta punta del Jai Alai World Tour y el Grand Slam de Gernika a finales de julio y en agosto.

Este sábado 3 de julio comenzará la temporada de remo en ETB, con dos citas semanales, sábado 17:30 horas y domingo 11:30 horas. Euskal Telebista ofrecerá las ligas Eusko Label y Euskotren, además del Campeonato de Euskadi el 21 de julio desde Lekeitio y la Bandera de Donostia en septiembre. EITB ha preparado un amplio despliegue humano y tecnológico para la cobertura de la temporada de regatas, a fin de trasladar a la audiencia toda la épica y espectacularidad de las pruebas.

El ciclismo también será protagonista este verano en Euskal Telebista. Junto con la retransmisión del Tour de Francia hasta el 18 de julio, se ofrecerán otras citas como la Clásica de San Sebastián el 31 de julio, el Gran Premio de Getxo el 1 de agosto, y la Vuelta a Burgos del 7 al 13 de agosto.

La ventana de los herri kirolak continuará abierta todo el verano y tampoco faltará futbol, con la emisión de la Euskal Herria Kopa tanto femenina como masculina.

Retransmisiones especiales de conciertos y espectáculos

Este año tampoco podremos disfrutar de las fiestas de nuestros pueblos y ciudades como antes de la pandemia, por lo que Euskal Telebista ha puesto en marcha la iniciativa Lau hiriburu, lau kontzertu (cuatro capitales, cuatro concierto). De esta forma, en cada una de las cuatro capitales de Hego Euskal Herria se realizará un concierto, con un artista o grupo local, y ETB se encargará de que los podamos disfrutar desde nuestras casas. Las actuaciones serán en sitios representativos o emblemáticos de cada capital. Además, el programa "Oholtzan" ofrecerá diversas actuaciones a lo largo del verano, entre ellas "Garikoitz Mendizabal eta Germán Ormazabal", "Pandero jaialdia Arrasaten", "Therry Biscary Zarautzen", "Rafa Berrio in memoriam", "44. Donostiako Txistulari kontzertu nagusia" y el concierto 'Amaiur, 1521'.

Especiales "Ez Da Posible"! para echar la vista atrás en nuestras fiestas

Durante este verano, ETB1 emitirá cinco programas especiales de "Ez Da Posible!", en los que, buceando en el archivo de Euskal Telebista, recodaremos programas especiales ambientados en distintas fiestas: Sanfermines en Pamplona, Madalenas en Mundaka, Bermeo y Elantxobe, Fiestas de la Blanca en Vitoria-Gasteiz, Aste Nagusia de Donostia y Aste Nagusia de Bilbao. El primero de ellos se emitirá este 6 de julio, a las 22:30 horas, coincidiendo con la víspera de la festividad de San Fermín.

ETB2

"A Bocados Verano": A partir del 5 de julio, de lunes a viernes, a las 20:15 horas. (edición verano)

Este verano, Ander González y Gabriela Uriarte seguirán en nuestras pantallas, con el mismo horario pero una ubicación distinta, ya que los fogones de "A Bocados" se trasladan al restaurante Mirador de Ulía. Allí, el cocinero Ander nos propondrá una cocina veraniega, y la nutricionista Gabriela seguirá dándonos las claves para adoptar hábitos saludables sin renunciar al placer de la comida en la época estival. Todo ello con el toque de frescura que les caracteriza. La propia Gabriela saldrá a la calle junto con el reportero Iñaki Elorza para averiguar más sobre algunos alimentos y la manera que tenemos de consumirlos. Por su parte, Ander adaptará las recetas a los cambios de rutina, para aprender a cocinar platos con los que disfrutar también en la playa o en el monte. Contarán, además, con grandes amigos y colaboradores del programa y la reportera Vicky Ortiz iniciará un periplo por chiringuitos y locales a pie de playa en nuestra costa, con el objetivo de demostrar que la calidad gastronómica llega a todos los rincones. Además, Ander y Gabriela no renunciarán a los juegos relacionados con gastronomía y salud, tampoco en verano.

"El Club del Tupper": A partir del 12 de julio, los lunes, a las 22:30 horas (nueva temporada)



Vuelve "El Club del Tupper". Después del éxito del pasado verano, el cocinero y presentador Javi Sierra, teléfono en mano, invita de nuevo a lo más granado de nuestras celebrities. Deportistas, actores, actrices, cantantes, presentadores, políticos y un sinfín de rostros conocidos asomarán a nuestras pantallas con el fin de hacerse con el tan deseado Tupper de Oro. Cocinarán en sus casas y enviarán sus elaboraciones al resto dentro de sendos tuppers. Tras probar los platos, cada uno de ellos elegirá su tupper favorito. Así, la competición seguirá siendo a ciegas, ya ninguno de los aspirantes conocerá la identidad de sus rivales hasta el "cara a cara final" en la sede del club, donde Javi Sierra ejercerá de impecable anfitrión y juez decisivo en caso de que haya empate en los votos de los concursantes. Celebrities, cocina y humor vuelven a ser los ingredientes para la receta de este verano en "El Club del Tupper", con Javi Sierra.



"El Día de Mañana": A partir del 15 de julio, los jueves, a las 22:30 horas (estreno)



Nuevo programa de entrevistas y reportajes con personajes de actualidad, que cuenta con el sello inconfundible de Dani Álvarez. Cada semana, el periodista descubrirá las facetas más personales de rostros conocidos, relevantes y prestigiosos, y abordará con ellos temas de actualidad que nos afectan y preocupan a todos. Contará con protagonistas como la alpinista Edurne Pasaban o el pianista Joaquín Achúcarro. Dani Álvarez también viajará a Atapuerca, donde Juan Luís Arsuaga y Paco Etxeberría le desvelarán los secretos de nuestros ancestros. Con Gabriel Rufián repasará su particular forma de hacer política; y de la mano del prestigioso politólogo Sami Nair, la periodista Ane Irazabal y el escritor Antonio Scurati analizará el auge de la extrema derecha en Europa. Miren Arzalluz, directora del Museo de la Moda de París, hablará sobre su trayectoria en el mundo de la moda; y en "El Día de Mañana" descubriremos que el entrenador de futbol Ernesto Valverde tiene una faceta artística poco conocida. Además, Dani acompañará al escritor Fernando Aramburu en la publicación de su última novela tras Patria.

"Vascos por el Mundo": Los domingo, a las 22:30 horas



Destinos veraniegos, emocionantes, divertidos. En unas ocasiones con el mar como protagonista, y en otros con espectaculares montañas o lagos como paisaje de fondo. Lugares perfectos para unas vacaciones, pero sobre todo, destinos donde hay vascos y vascas con historias personales que contar. Así se presenta la temporada de verano de "Vascos por el Mundo". Durante el verano, el equipo de reporteros formado por Lucas Goikoetxea, Carolina Calvo, Pedro Mardones, Joana Etxabe y Arantzazu Fuertes visitará, entre otros lugares, las paradisiacas playas de Cancún, el gigantesco desierto de Dakar o la sorprendente costa de California. Con más de 120 destinos y un millón de kilómetros recorridos, son ya cerca de un millar de vascos y vascas los que han participado en el programa, que continuará viajando también este verano.

ETB, referente en información y actualidad

Y por supuesto, ETB seguirá pendiente de la información y la actualidad que este año viene marcada por la vacunación, la evolución de la pandemia y en general la situación generada por el coronavirus. Los servicios informativos con "Gaur Egun" y "Teleberri" contarán a diario todas las noticias más reseñables de ámbito nacional e internacional, además de abordar todas las novedades que tengan que ver con la covid-19. Igualmente, durante el mes de julio todas las mañanas seguirá tomando el pulso a la actualidad el programa "En Jake" que presenta Xabier Lapitz en ETB2. Por las tardes, la actualidad, la opinión, los temas sociales que más interesan y la información en directo tendrán su reflejo durante todo el verano en "Qué Me Estás Contando", con Asier Odriozola e Itziar Alduntzin. Así, "QMEC" continuará desgranando las claves del día, con la colaboración de reporteros y reporteras a pie de calle que informarán de la última hora. Además, el espacio seguirá contando con sus habituales mesas de actualidad, donde no faltarán los temas más candentes de política y sociedad. Todos los temas que interesan y preocupan a la ciudadanía serán tratados, cada tarde, en "QMEC".

ETB3

Con la llegada del verano, ETB3 renueva su programación infantil y ofrece varios estrenos de dibujos animados y series. Así, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de los más pequeños, se han estrenado los dibujos animados "Dave Spuden mundu kaskarra" y la teleserie "Buck". El 5 de julio llegan los nuevos capítulos de "Mya Go", y el 12 de julio se estrena una nueva serie de dibujos animados: "Oum, izurde zuria". Este verano tampoco faltarán en ETB3 las teleseries "Hardball", "Sorgin baldarra", "Floorren arauak", WZombielars", "Isatsdun heroiak: animalien detektibeak" y "Go!azen", y los domingos se emitirán largometrajes de animación.