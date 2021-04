Berako, último eliminado de la aventura, el miércoles en "El Conquis"

27/04/2021 12:04

El Conquistador del Fin del Mundo

A las 22:30 horas

EITB Media

El programa además, ofrecerá la vuelta al campamento de Olatz, la oveja negra Cuyaya, y nuevas declaraciones de Aitor y Leire contra sus compañeros Cacata.

Berako, el playboy de Donostia, fue eliminado el pasado lunes en un duelo contra Olatz y Oskar al que partía como favorito. El equipo Cacata le nominó para ir directamente al duelo pero a pesar de su aparente fortaleza, un nudo le jugó una mala pasada y perdió colgado un tiempo valiosísimo que hizo que sus rivales le tomaran la delantera. El debate "El Conquis" de este miércoles repasará su aventura, que según sus propias palabras, le ha servido para hacer una cura de humildad y escuchará lo que opina sobre su antiguo equipo azul y sobre los capitanes de la edición.

Asimismo, el programa ofrecerá en exclusiva la vuelta de Olatz al campamento Cuyaya, del que salió enfadada con casi todo el equipo. Nadie espera la vuelta de la de Orio, a la que consideran la más débil del equipo, pero “la teniente O’Neil”, como ya la llaman, va a volver como flamante ganadora del duelo. ¿Cómo la recibirán?.

Algo pasa con los antiguos azules que no logran adaptarse a la nueva etapa. Tanto Olatz, en el equipo amarillo, como Aitor y Leire, en el negro, han tenido trifulcas con sus nuevos compañeros y compañeras. Durante el juego de aizkolaris Aitor tuvo unas tensas palabras con Iker Salinas y el miércoles se escucharán nuevas declaraciones que no tienen desperdicio. El de Muskiz cree que hay mucho de “fachada” y poco de “conquistador” en su equipo, y tiene claro que no va a callarse. También Leire ha tenido sus "enganchadas" con Andrea a raíz del famoso nudo del duelo de los barriles. La historia colea todavía y se ofrecerán nuevos testimonios de ambas que demuestran que tanto Leire como Andrea están muy lejos de enterrar el hacha de guerra.

Por otro lado, el programa viajará hasta Los Haitises para conocer la última hora de los campamentos y ver cómo los equipos reciben el correo. Se está gestando un nuevo juego de inmunidad que seguro que les trae muchos recuerdos a los conquistólogos, ya que el año pasado fue muy polémico. Estarán en el programa los conquistólogos Eider, Isa, Durana, Leire, Mikel, Manu, Nakor y Seleta y la Comunidad Conquis será protagonista, como cada miércoles, gracias a Oizeder Mayo e Isma Pereira, desde el Set Gaztea Connection.

"El Conquis" se emite este miércoles a partir de las 22:30 horas en ETB2 y eitb.eus.