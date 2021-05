El "Tumbapalo" y el "silencio" de Eneko en el bauprés eliminan a David

11/05/2021 01:30

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 17

EITB Media

El de Astigarraga, que partía como favorito para ganar "El Conquis", perdió el duelo frente a las "ovejas negras" de los Cacata; los ex Corocotes Leire y Aitor.

La de este año está siendo, sin duda alguna, la edición de las sorpresas. Algunos de los catalogados como fuertes y candidatos a la final están cayendo semana tras semana desde que arrancó la segunda fase. El último en despedirse de la aventura en los Haitises ha sido David que fue al duelo nominado por el equipo Cuyaya con el objetivo de desgastarle, ya que le tenían por uno de los más completos.

Lo cierto es que de nada le sirvieron los halagos y la confianza que la mayoría depositaba en él, ya que en el duelo del Tumbapalo no consiguió hacer caer su cubo. Leire fue una vez más la ganadora, y en el cara a cara con Aitor, que llevó de ayudante al ex Yocahu Yanci, David no fue capaz de frenar las ansias de ganar del de Muskiz que consiguió vencerle.

Un duelo perdido frente a las ovejas negras de los Cacata. La de Lasarte recibió las nominaciones de todos menos de su amigo del equipo Corocote. Ocho votos que, lejos de hundirle, le sirvieron para sacar su carácter y clamar venganza contra sus "compañeros". Aitor fue el elegido por su capitán que decidió no nominar a Txinti para ver si se recuperaba, ya que, casualidad, a su llegada al campamento pobre volvió a lesionarse. Dos nominaciones muy polémicas y que pueden traer cola cuando ambos regresen al campamento, ya que todos sus compañeros confían en que vuelva David.

La salida del de Astigarraga supone un aviso a navegantes, pues demuestra que nadie está libre de ser eliminado en un duelo. Y también para Eneko. Su actuación en el juego de inmunidad hizo que los Cacata fueran descalificados por hablar y dar indicaciones cuando la premisa principal era que Binbi debía dirigir a su equipo. El cabreo del ex remero fue monumental y, respaldado por sus pupilos, acusó de malas formas al programa de favorecer a sus rivales demostrando su mal perder.

Una descalificación que los Cuyaya celebraron por todo lo alto ya que durante el tiempo que duró la prueba fueron por delante de los Cacata e hicieron muy buen trabajo en equipo, en silencio y dirigidos por Bego. A su llegada al campamento rico la celebración fue mayor, con tortillas de patata y vino que, sin duda, supone una inyección de energía para todo el equipo.

