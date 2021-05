Herrantxi, eliminado a las puertas de la ansiada unificación

01/06/2021 01:30

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 20

EITB Media

Oskar demostró su casta superando a Duque en el duelo. Los Cacata, por su parte, consiguieron por fin la victoria en el juego de inmunidad y el mejor premio de la aventura: una barbacoa y spa.

La aventura encara su recta final y despide la segunda fase. La deseada unificación ha llegado para todos menos para Herrantxi que ni siquiera luchó en el duelo de coger cocos al no ser capaz de trepar ni dos metros la primera palmera en la que tenía los piolets. El de Bergara dejó mucho que desear en cuanto a técnica y fuerza, al igual que lo hizo en el duelo de los bulones, pero se tomó con humor su eliminación, aún sabiendo que estaba a las puertas de la última fase.

Quien sí volvió a demostrar la casta fue Oskar. El veterano de Abetxuko, nominado por casi todo el equipo, consiguió subir tres veces hasta lo alto de la palmera y ganó el duelo a Duque, que sólo obtuvo dos cocos no muy grandes. Julian le advirtió varias veces para que los cogiera más grandes si quería continuar en la aventura, pero el bombero, que finalmente sigue en la aventura, acabó fundido y asegurando que no era capaz de hacer más de lo que había hecho.

A pesar de haber pasado los últimos tres programas en el campamento rico, parece que los Cuyaya no han recuperado fuerzas, ya que en el juego de inmunidad los hambrientos y cansados Cacatas no les dieron mucha opción. Los de Eneko les sacaron mucha ventaja arrastrando el cayuco a pesar de equivocarse varias veces en el recorrido, pero finalmente obtuvieron el pase directo a la unificación así como el mejor premio de la aventura: una barbacoa y spa en un hotel. Aunque el postre les amargó un poco la fiesta, ya que Julian llegó para anunciarles que se tenían que despedir de Eneko porque su capitanía había llegado a su fin.

En la otra cara de la moneda están los Cuyaya, que aunque intentaron poner al mal tiempo buena cara, no lo consiguieron ya que Olatz hizo saltar por los aires todas las buenas intenciones de los amarillos. La de Orio, convencida de que iba a ser la nominada por todo el equipo, se aisló en el campamento y no quiso ni hablar con sus compañeros a pesar de que estos intentaron hacerle entrar en razón, pero parece que la ex Corocote no va a cambiar tan fácil de opinión. Habrá que ver cómo reacciona cuando sepa que los Cuyaya ya son historia y que a partir de ahora tendrá que luchar sola.

