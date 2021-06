Olatz y Txinti, primeras expulsadas de la fase unificada

08/06/2021 01:30

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 21

EITB Media

Aitor ha sido el vencedor de la pista americana. La pared ha sido un obstáculo insalvable para la mitad de los participantes. Seis han ido a duelo, y Olatz y Txinti no han sido capaces de superarlo.

Nadie esperaba que la unificación fuera un camino sencillo de recorrer, pero seguro que ninguno de los aspirantes a conquistador pensaba que la aventura pudiera complicarse tanto. Olatz y Txinti lo han vivido en sus propias carnes al no ser capaces de superar el duelo de escaleras al cielo que disputaron contra Yanci, Patxi, Esther y Nahia. Un número elevado de duelistas ya que el juego de inmunidad dejó en evidencia a la mitad de los participantes.

La pista americana en el manglar se antojaba complicada, pero la pared fue un obstáculo insalvable para la mitad de ellos. Aitor y Beko fueron los más rápidos en completar todo el recorrido, pero el de Muskiz consiguió arañar unos segundos en la escalada final y se hizo con la ikurriña. Eso sí, el ex Corocote supo valorar el esfuerzo de su contrincante y le eligió para que le acompañara al campamento rico. Por detrás quedaron Andrea, Binbi, Bego, Duque y Joana que, tras completar parte de la prueba, se libraron de nominar y de ser nominados.

Y es que ese enorme muro fue decisivo ya que los que no lo pasaron tuvieron que ir a la asamblea y salvar a un compañero de ir a duelo. Oskar y Yanci empataron y entre los dos tuvieron que decidir, sin sorteos, quién merecía seguir en la aventura. El de Abetxuko, cansado de tantas nominaciones, no dio su brazo a torcer y, finalmente, el socorrista decidió que él se exponía, algo que no gustó todos. Sus compañeras del equipo Cacata, Andrea, Txinti y Joana, salieron a defender a Yanci y recriminaron su actitud al veterano ya que, según ellas, haber hecho tres duelos no es suficiente motivo para continuar en la aventura.

Parece que aunque en esta etapa cada uno deba mirar por su propio bien, algunos no quieren olvidar los antiguos colores y esto va a tensar la convivencia en "Alcatraz", como ya han vuelto a bautizar el campamento pobre de esta fase. Mientras tanto, Aitor y Beko han disfrutado de una buena comida en el campamento rico y ha cargado bien las pilas porque son conscientes de que lo peor todavía está por llegar.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2 y eitb.eus. Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta , en la nueva APP de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.