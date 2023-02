El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 5 Urko, paralizado, abandona sin duelo y Jokin salva a las verdes en el Tronkoala EITB Media Publicado: 14/02/2023 01:02 (UTC+1) Última actualización: 14/02/2023 01:02 (UTC+1) Las Atabey han ganado el Tronkoala gracias a Jokin, y los Yocahu han sido los perdedores. Las gemelas siguen en la aventura, pero las molestias de Aitzi en el hombro podrían hacer que finalmente abandonasen y que dejasen a los Corocote al borde de la extinción. Escuchar la página Escuchar la página

Los Corocote siguen de capa caída. La explicación del duelo, que empezaba con un salto al agua, ha sido suficiente para que Urko decidiera no participar y abandonar la aventura. El de Rekalde no ha querido revivir el susto del primer día tras saltar del trampolín de 19 metros y de nada han servido las palabras de su capitana Aini que, a pesar de haberle nominado, ha intentado animarle a que lo intentara.

La negativa de Urko no hace más que confirmar la falta de competitividad del equipo azul. Tras el "no salto" de Oxkar y el abandono de Fellini por su miedo a las cacatas, el equipo va camino a batir el récord de pruebas no disputadas.

Eso sí, la pérdida Corocote sin duda ha supuesto una buena noticia para sus dos rivales Yocahu. Olano, nominado por las Atabey, y Cirre, en el punto de mira de casi todos sus compañeros, han vuelto al campamento sin disputar la prueba. La vuelta de los dos rojos supone un respiro para el equipo, que ha pasado de los lujos del campamento rico al lodazal del muy pobre, tras quedar últimos en la prueba de inmunidad.

Todo apuntaba a que el Tronkoala podía a beneficiar a los de Seleta, tanto por número de integrantes como por su corpulencia, pero han acabado sucumbiendo ante la picaresca de Jokin, que ha anulado hasta el intento de los rojos de aliarse con los de Izeta. El de Getxo ha despistado a sus rivales y ha encajado los tres aros verdes con aplastante autoridad, convirtiéndose en un héroe para las Atabey. De esta forma, y tras cuatro programas viviendo penurias, las verdes pueden por fin recargar pilas con un soñado premio: pizza, cerveza y la ansiada inmunidad.

Los azules, pese a que han esquivado por los pelos el campamento muy pobre, se llevan a una de las gemelas lesionada tras un empujón de Aitor en el Tronkoala. Aitzi se ha retirado de la prueba por unas molestias en el hombro que ni siquiera han remitido con los calmantes administrados por el médico.

La noticia preocupa a Aini y los suyos, puesto que, si se confirman los peores augurios, el equipo azul perdería de golpe a otras dos integrantes y dejaría a los Corocote al borde de la extinción, con tan solo 5 participantes.

Habrá que ver qué pasa finalmente con Aitzi, ya que su abandono podría dejar a Aini sin opciones de capitanear a los Corocote, convirtiéndose así en la capitana más breve de la historia del programa. Asimismo, este hecho acarrearía otras consecuencias para los azules, quienes irían a parar a otros equipos y estarían en el punto de mira de sus nuevos compañeros.

