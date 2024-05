El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 18 Junego y Annie se descuelgan de la unificación EITB Media Publicado: 21/05/2024 00:50 (UTC+2) Última actualización: 21/05/2024 00:50 (UTC+2) Txubi ha ganado el juego de inmunidad en una reñida competición con Anartz en la tirolina; Jokin también ha llegado a la tirolina superando a Jone, pero no ha querido malgastar fuerzas. Luisito ha eliminado a Junego y a Annie en el duelo de crampones y piolets. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Junego y Annie, eliminadas de "El Conquistador 20". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En la carrera por la ikurriña no todos han conseguido mantenerse a flote en el primer juego de la unificación. Junego y Annie no han comenzado la nueva fase con buen pie y han terminado cayendo en un duelo de crampones y piolets frente a un ligero Luisito que ha conseguido el banderín que le ha asegurado su continuidad en la aventura. La eterna inmune Cóndor, que tantas ganas tenía de demostrar, no ha podido desplegar sus alas y volar en solitario en la unificación y apenas ha conseguido despegarse del suelo en el duelo. Algo parecido le ha ocurrido a Annie que, además, ha tenido un pequeño percance con el piolet y ha terminado llevándose una brecha de recuerdo en el pómulo. Ninguna ha conseguido ni el mínimo para quedarse y han abandonado la aventura dejando a sus equipos en un empate técnico que no ha variado el resultado en el campamento unificado, ya que los Cóndores siguen siendo mayoría frente a los veteranos.

Tras las primeras presentaciones, los equipos han dejado atrás los colores en los que se han escudado toda la aventura para dar comienzo a la unificación con un juego de inmunidad que les ha dado todo un baño de realidad. Las bravas aguas patagónicas han tomado el pulso a los 13 participantes en un juego donde la fuerte corriente del rio ha hecho su propia selección y sólo los tres mejores han podido optar a la ikurriña. Los participantes han luchado con todas sus fuerzas en el agua para llegar a la red, pero no todos lo han conseguido. Los verdes han dado todo un espectáculo a los azules demostrando que la veteranía no siempre es un grado. Y es que todos, menos Aritz, que no ha logrado vencer a la corriente, han conseguido subir la red. Sin embargo, a los azules se les ha hecho cuesta arriba el juego y han andado más rezagados. Annie ha tenido peor suerte y ni siquiera ha podido llegar a la orilla para remontar el juego, lo que le ha hecho quedar en última posición y directamente en peligro, seguida de Lobo y Luisito, que tampoco han podido luchar contra la corriente. De hecho, sólo Azu y Jokin han conseguido llegar a la red, pero la peor parte se la ha llevado Andrea que, tras no parar de intentarlo, se ha llevado un gran susto al ser engullida por la corriente hasta en tres ocasiones, lo que la ha dejado fuera de juego.

Sólo los más rápidos han optado a la tirolina y han sido Anartz, Txubi y Jokin, pero el juego se ha decidido entre los dos primeros. Anartz y Txubi han tenido una reñida competición en la tirolina ante la atenta mirada de Jokin que, a pesar de ganar un puesto en el tramo final quitándole la oportunidad a Jone, que ha llegado cuarta, ha decidido no malgastar fuerzas y quedar en tercera posición sin intentarlo. Finalmente, el más joven de la edición ha vuelto a demostrar su agilidad en las tirolinas y ha terminado llevándose la ikurriña. Su primer cometido como ganador ha sido dar una nominación directa y no ha dudado en pintarle la cara a Luisito. Pero la gran sorpresa ha llegado con el momento de dar la inmunidad a uno de sus compañeros. El de Lezo ha inmunizado a Ari ante la incredulidad de sus compañeros y en concreto la de Anartz, que en la tirolina le ha propuesto ir juntos al campamento rico si ganaba, pero no lo ha tenido en cuenta. El "error" de Txubi ha puesto encima de la mesa la estrategia de los verdes que, al parecer, el más joven no ha seguido por una equivocación, lo que ha provocado que se derrumbara al darse cuenta y, además, sin saberlo, ha condenado a Junego, que ha pagado el pato de ir a duelo.

Y es que la primera asamblea de la etapa unificada ha partido con la desventaja numérica de los Cóndores a la hora de nominar y eso les ha pasado factura en el resultado. Las lanzas por ambos lados tenían un destinatario claro, Jokin y Junego han sido los objetivos de sus compañeros, pero, finalmente, ha sido la verde quien se ha llevado la mayoría y ha salido nominada junto a Annie y Luisito.

Txubi y Ari han llegado al campamento rico dónde les esperaba una suculenta parrillada, pero el tema de conversación de la comida ha sido el error de Txubi con la inmunidad y su sentimiento de culpabilidad. Ari ha asumido ser inmune de rebote, pero eso no le ha impedido disfrutar del banquete con su compañero al que, además, ha aprovechado para conocer más íntimamente y han compartido muchas confidencias respecto al resto de sus compañeros.

Mientras tanto, el resto ha conocido su nuevo hogar en la unificación: La Roca. Un campamento unificado que no ha sido del agrado de todos por sus incomodas condiciones. Los participantes deberán vivir encima de una roca a la intemperie y a eso se suma que algunos de ellos no tienen nada que llevarse a la boca. Una primera toma de contacto entre ellos donde han aprovechado a conocerse mejor y han empezado a tejerse las primeras alianzas y estrategias.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.