El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 19 Ari y Azu se dan de bruces contra el muro infernal y son eliminadas por Txubi y Luisito en el duelo EITB Media Publicado: 28/05/2024 00:55 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2024 00:55 (UTC+2) Ari y Azu han sido las dos únicas participantes que no han podido superar el muro infernal en la pista americana en la que ha ganado Jokin, que ha dado la inmunidad a Andrea y ha mandado a duelo a Txubi. Luisito, elegido duelista en la asamblea, ha quedado segundo en el duelo ganado por Txubi.

Azu y Ari, eliminadas de "El Conquistador 20". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

El muro infernal ha hecho justicia a su propio nombre y se ha convertido en una verdadera pesadilla para Ari y Azu. Ambas han sido incapaces de superarlo y eso les ha condenado directamente a ir a duelo. Una durísima prueba en la que se han enfrentado a Txubi y a Luisito donde la orientación para encontrar un arnés y una increíble tirolina de 130 metros han sido las protagonistas. A la veterana le ha ganado la batalla la brújula, y no ha sido capaz de orientarse durante toda la prueba, perdiendo la opción de llegar a la tirolina. Para Ari tampoco ha sido tarea fácil el tema de la orientación; ha perdido mucho tiempo hasta encontrar el arnés y eso le ha hecho llegar la tercera a la tirolina, cuando sus dos otros contrincantes ya estaban terminándola. La de Leioa ha podido terminar la prueba, pero no ha sido suficiente para continuar en la aventura, y Azu ha confesado haberse tenido que enfrentar a sus dos debilidades: cuerdas y brújula. Txubi, una vez más, ha demostrado que no hay tirolina que se le resista y ha terminado ganando el duelo, pero el que ha dado una auténtica sorpresa ha vuelto a ser Luisito, que, con esfuerzo, ha conseguido finalizar la tirolina y eso le ha asegurado su continuidad en Patagonia. Eso sí, con un posible cambio de estrategia en su vuelta al campamento, ya que ha dejado la puerta abierta a aliarse con los Cóndores.

Un nuevo correo ha anunciado a los participantes que tenían que superar el siguiente obstáculo de la unificación en el juego de inmunidad, y todas sus sospechas se han confirmado al llegar y ver la pista americana. Antes de empezar, la alegría de Ari y Txubi por venir del campamento rico se ha visto empañada por la noticia de la marcha de Junego, que ha derrumbado al benjamín al sentirse culpable por su error con la estrategia. La inmunidad ha dependido del temido muro infernal, que ha hecho su propia selección, pero antes, han tenido que superar una increíble pista americana en las gélidas aguas patagónicas donde Jokin y Andrea han pillado la delantera al resto. El de Getxo ha superado el paredón sin dificultades seguido de Andrea, pero finalmente, ha ganado ventaja con la natación y ha conseguido llevarse la preciada ikurriña. Todos han conseguido pasarlo menos dos, y es que el muro ha dejado al descubierto las debilidades de Ari y Azu y ha acabado convirtiéndose en un auténtico suplicio para ellas. La Cóndor ni siquiera ha hecho un amago de poder subirlo, y eso ha hecho que se derrumbara y que sintiera "ridícula" y defraudada consigo misma por no conseguirlo. A la más veterana también se le ha resistido, y eso que casi lo consigue, pero tarde. Eso sí, la gran sorpresa del juego han sido Luisito y Lobo, que, contra todo pronóstico, han superado sus expectativas y han pasado al otro lado del muro.

Jokin, como ganador del juego, lo ha tenido claro y no ha dudado en darle la inmunidad a su compañera de aventura, Andrea. Pero la decisión más controvertida ha llegado a la hora de dar su nominación directa, y es que el de Getxo, aun sabiendo que Azu podría estar en peligro, ha decidido dársela a uno de los Cóndores más fuertes, Txubi.

La decisión de Jokin ha dado mucho que hablar entre los Piches en el campamento unificado y ha provocado el enfado de Lobo. El de Magallón ha criticado la competitividad de su compañero nominando a Txubi en vez de a uno más débil, y ha asegurado que con eso les hacía un flaco favor mandando a Azu al matadero en el caso de estar nominada. Mientras tanto, Ari se mostraba preocupada por su futuro y se iba a dormir con la incertidumbre de no saber si al día siguiente tendría duelo.

Las dudas se han resuelto al comienzo de la asamblea donde Ari y Azu se han convertido en nominadas directas por ser las únicas en no superar el muro. Una asamblea donde los Cóndores han disfrutado de una superioridad numérica que les ha dado opción la de manejar el resultado. Entre nominar a Lobo o Luisito, los más jóvenes se han decantado por el último convirtiéndole en el cuarto nominado y el cabreo de Lobo ha ido en aumento.

Ajenos al enfado de Lobo, Jokin y Andrea han disfrutado de un manjar típico argentino del que tenían muchas ganas: alfajores de chocolate, empanadas argentinas y choripanes. También han tenido tiempo para hablar de la situación de sus compañeros y Jokin ha defendido su estrategia a la hora de nominar a Txubi esperando que sus compañeros no se lo tengan en cuenta cuando vuelva.

