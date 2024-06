El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 22 Billete directo a Ushuaia, el lunes, en 'El Conquistador del fin del Mundo' Publicado: 14/06/2024 16:13 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2024 16:16 (UTC+2) Tras 22 semanas de aventura en Patagonia, solo quedan siete participantes en esta cuenta atrás para la gran final. Pero no hay plaza para todos. No te lo pierdas, este lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP del programa. Escuchar la página Escuchar la página

Tras 22 semanas de aventura bajo las duras condiciones de Patagonia, ya solo quedan siete participantes en esta cuenta atrás para la gran final. Tres Piches y cuatro Cóndores, seis hombres y una mujer, que están tocando la final con la punta de los dedos. Pero no hay plaza para todos. Para conseguir ese hueco en la final, tendrán que jugárselo todo en el último juego de inmunidad, el más decisivo e importante de todos. Un juego a la altura de las circunstancias en una gran cascada, donde los participantes tendrán que superar tres tramos, la trepada de una cuerda, superar una red y una ascensión vertical de 50 metros con jumar. Pero puede que no todos compitan en este último juego. Lobo volverá a las andadas dándose por vencido antes de competir y poniendo en riesgo su plaza en la final. Veremos si el de Magallón finalmente entra en razón o decide tirar la toalla antes de tiempo.

Lo que está claro es que quien gane conseguirá un billete directo al fin el mundo y se convertirá en el primer finalista de la edición 20, que se disputará en Ushuaia. El resto que no consiga hacerse con la ikurriña, tendrá que aprovechar su última oportunidad para pensar si elaborar una estrategia de cara a la última asamblea o dejarse la piel en el duelo, porque quien no lo consiga se quedará con el sabor agridulce de volver a casa a las puertas de la gran final. Y es que no lo van a tener fácil, porque los que vayan a duelo tendrán que demostrar con uñas y dientes que quieren esa plaza en uno de los duelos más duros de toda la edición.

Pero antes, veremos la asamblea más importante hasta ahora que dejará al descubierto las últimas estrategias, y también los nombres de los que se libran de ir a duelo y, por tanto, se unen a la lista de finalistas. Además, viviremos uno de los momentos más especiales y emotivos para los participantes, porque después de tantas semanas en la aventura, recibirán noticias de sus familiares en forma de cartas.

La cuenta atrás ya ha comenzado, y a los finalistas les queda un largo viaje hasta Ushuaia dónde ya está todo preparado para una de las finales más extremas de la historia del Conquistador del fin del mundo.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30 horas, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.