2010eko Oscar Sariak: izendatu guztien zerrenda

2010/03/05

Oscar Sarien 82. edizioko izendatu guztien zerrenda eman du jakitera Hollywoodeko Arte eta Zinema Zientzien Akademiak. Hemen duzu:

Film onena:

Avatar

The Blind Side

Distrito 9

An Education

En tierra hostil

Malditos bastardos

Precious

Un tipo serio

Up

Up in the Air

Aktore onena:

Jeff Bridges - Corazón rebelde

George Clooney - Up in the Air

Colin Firth - Un hombre soltero

Morgan Freeman - Invictus

Jeremy Renner - En tierra hostil



Bigarren mailako aktore onena:&' || 'nbsp;

Matt Damon - Invictus

Woody Harrelson - The Messenger

Christopher Plummer - The Last Station

Stanley Tucci - Desde el aire

Christoph Waltz - Malditos bastardos



Emakumezko aktore onena:

Sandra Bullock - The Blind Side

Helen Mirren - The Last Station

Carey Mulligan - An Education

Gabourey Sidibe - Precious

Meryl Streep - Julie &' || 'amp; Julia



Bigarren emakumezko aktore onena:

Penelope Cruz - Nine

Vera Farmiga - Up in the Air

Maggie Gyllenhaal - Crazy Heart

Anna Kendrick - Up in the Air

Mo''Nique - Precious



Zuzendari onena:

Avatar - James Cameron

En tierra hostil - Kathryn Bigelow

Malditos bastardos - Quentin Tarantino

Precious - Lee Daniels

Up in the Air - Jason Reitman



Atzerriko film onena:

Ajami - Israel

El Secreto de Sus Ojos - Argentina

La Teta Asustada - Perú

Un profeta - France

La cinta blanca - Germany



Animazio film onena:

Los mundos de Coraline - Henry Selick

Fantástico Sr Zorro - Wes Anderson

Tiana y el sapo - John Musker eta Ron Clements

The Secret of Kells - Tomm Moore

Up - Pete Docter



Gidoi onena:

En tierra hostil - Mark Boal

Malditos bastardos - Quentin Tarantino

The Messenger - Alessandro Camon eta Oren Moverman

Un hombre serio - Joel Coen eta Ethan Coen

Up - Bob Peterson, Pete Docter eta Tom McCarthy



Gidoi egokitu onena:

Distrito 9 - Neill Blomkamp eta Terri Tatchell

An Education - Nick Hornby

In the Loop - Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Armando Iannucci, Tony Roche

Precious - Geoffrey Fletcher

Up in the Air - Jason Reitman eta Sheldon Turner



Zuzendaritza artistiko onena:

Avatar - Rick Carter y Robert Stromberg

El imaginario del doctor Parnassus - Dave Warren eta Anastasia Masaro

Nine - John Myhre

Sherlock Holmes - Sarah Greenwood

La reina Victoria - Patrice Vermette



Argazki zuzendaritza onena:

Avatar - Mauro Fiore

Harry Potter y el misterio del príncipe - Bruno Delbonnel

En tierra hostil - Barry Ackroyd

Malditos bastardos - Robert Richardson

La cinta blanca - Christian Berger



Jantzi-diseinu onena:

Bright Star - Janet Patterson

Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel - Catherine Leterrier

El imaginario del Doctor Parnassus - Monique Prudhomme

Nine - Colleen Atwood

La reina Victoria - Sandy Powell



Dokumental onena:

Burma VJ - Anders Østergaard eta Lise Lense-Møller

The Cove - Zehazteke

Food, Inc. - Robert Kenner eta Elise Pearlstein

The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers - Judith Ehrlich eta Rick Goldsmith

Which Way Home - Rebecca Cammisa



Film labur onena:&' || 'nbsp;

China''s Unnatural Disaster: The Tears of Sichuan Province- Jon Alpert eta Matthew O''Neill

The Last Campaign of Governor Booth Gardner - Daniel Junge eta Henry Ansbacher

The Last Truck: Closing of a GM Plant - Steven Bognar eta Julia Reichert

Music by Prudence - Roger Ross Williams eta Elinor Burkett

Rabbit à la Berlin - Bartek Konopka eta Anna Wydra



Edizio onena:

Avatar - Stephen Rivkin, John Refoua eta James Cameron

Distrito 9 - Julian Clarke

En tierra hostil - Bob Murawski eta Chris Innis

Malditos bastardos - Sally Menke

Precious - Joe Klotz



Makillaje onena:

Il Divo - Aldo Signoretti eta Vittorio Sodano

Star Trek - Barney Burman, Mindy Hall eta Joel Harlow

La reina Victoria - Jon Henry Gordon eta Jenny Shircore



Soinu banda onena:

Avatar - James Horner

Fantástico Sr Zorro - Alexandre Desplat

En tierra hostil - Marco Beltrami eta Buck Sanders

Sherlock Holmes - Hans Zimmer

Up - Michael Giacchino



Abesti onena:

Almost There de Tiana y el sapo - Randy Newman

Down in New Orleans de Tiana y el sapo - Randy Newman

Loin de Paname de Paris 36 - Reinhardt Wagne eta Frank Thomas

Take It All de Nine - Maury Yeston

The Weary Kind (Theme from Crazy Heart) de Corazón rebelde- Ryan Bingham eta T Bone Burnett



Animazioko film labur onena:

French Roast - Fabrice O. Joubert

Granny O''Grimm''s Sleeping Beauty - Nicky Phelan eta Darragh O''Connell

La Dama y la Muerte - Javier Recio Gracia

Logorama - Nicolas Schmerkin

A Matter of Loaf and Death - Nick Park



Akziozko film labur onena:

The Door - Juanita Wilson eta James Flynn

Instead of Abracadabra - Patrik Eklund eta Mathias Fjellström

Kavi - Gregg Helvey

Miracle Fish - Luke Doolan eta Drew Bailey

The New Tenants - Joachim Back eta Tivi Magnusson



Efektu berezi onenak:

Avatar - Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham eta Andrew R. Jones

Distrito 9 - Dan Kaufman, Peter Muyzers, Robert Habros eta Matt Aitken

Star Trek - Roger Guyett, Russell Earl, Paul Kavanagh eta Burt Dalton



Soinu edizio onena:

Avatar - Christopher Boyes y Gwendolyn Yates Whittle

En tierra hostil - Paul N.J. Ottosson

Malditos bastardos - Wylie Stateman

Star Trek - Mark Stoeckinger eta Alan Rankin

Up - Michael Silvers eta Tom Myers



Soinu nahasketa onena:

Avatar-Christopher Boyes, Gary Summers, Andy Nelson eta Tony Johnson

En tierra hostil - Paul N.J. Ottosson eta Ray Beckett

Malditos bastardos - Michael Minkler, Tony Lamberti eta Mark Ulano

Star Trek - Anna Behlmer, Andy Nelson eta Peter J. Devlin

Transformers: la venganza de los caídos - Greg P. Russell, Gary Summers eta Geoffrey Patterson.