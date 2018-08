albisteak

Zinema Sariak

2010eko Goya Sariak: izendatu guztien zerrenda

Erredakzioa

2010/02/12

Goya Sarien XXIV. edizioaren hautagaien zerrendaren berri eman du Zinema Akademiak. Hemen dituzu finalista guztiak:

XIV. edizioaren Goya Sarien kategoria nagusienen hautagiak

FILM ONENA:

Celda 211 (Daniel Monzon)

Agora, (Alejandro Amenabar)

El secreto de sus ojos, (Juan Jose Campanella)

El baile de la Victoria,&' || 'nbsp; (Fernando Trueba)

ZUZENDARITZA ONENA:

Daniel Monzon (Celda 211)

Alejandro Amenabar (Agora)

Juan Jose Campanella (El secreto de sus ojos)

Fernando Trueba (El baile de la Victoria)

ZUZENDARITZA BERRI ONENA:

David Planell (La vergüenza)

Borja Cobeaga, (Pagafantas)

Mar Coll, (Tres días con la familia)

Anatonio Naharro y Álvaro Pastor (Yo, tambien)

GIZONEZKO AKTORE ONENA:

Ricardo Darin (El secreto de sus ojos)

Antonio de la Torre (Gordo)

Jordi Molla (El consul de Sodoma)

Luis Tosar (Celda 211)



EMAKUMEZKOEN AKTORERIK ONENA:

Penelope Cruz (Los abrazos rotos)

Lola Dueñas (Yo, tambien)

Maribel Verdu (Tetro)

Rachel Weisz (Ágora)

BIGARREN GIZONEZKO AKTORE ONENA

Raul Arevalo (Gordos)

Carlos Bardem (Celda 211)

Ricardo Darin (Celda 211)

BIGARREN EMAKUMEZKO AKTORE ONENA:

Pilar Castro, Gordos

Marta Etura, Celda 211

Vicky Peña, El consul de Sodoma

Verónica Sánchez, Gordos



GIZONEZKO AKTORE BERRI ONENA

Alberto Ammann, Celda 211

Fernando Arbizu, Gordos

Gorka Otxoa, Pagafantas

Pablo Pineda, Yo, también



EMAKUMEZKO AKTORE BERRI ONENA

Nausicaa Bonnin, Tres dias con la familia

Leticia Herrero, Gordos

Blanca Romero,&' || 'nbsp; After

Soledad Villaamil, El secreto de su ojos

JATORRIZKO GIDOI ONENA

Alberto Rodriguez Librero y Rafael Cobos, After

Mateo Gil y Alejandro Amenabar, Agora

Daniel Sanchez Arévalo, Gordos

Pedro Almodovar, Los abrazos rotos



GIDOI EGOKITU ONENA

Daniel Monzon y Jorge GarricaechevarrIa, Celda 211

Fernando Trueba, Jonás Trueba y Antonio Scarmenta, El baile de la Victoria

Joaquin GOrritz, Miguel Dalmau, Sigfrid MonleOn y Miguel, Angel FernAndez El consul de Sodoma

Eduardo Sacheri y Juan José Campanella El secreto de sus ojos



JATORRIZKO MUSIKA ONENA

Alberto Iglesias, Los abrazos rotos

Dario Marianelli,&' || 'nbsp; Agora

Roque Baños, Celda 211

Federico Jusid, El secreto de sus ojos



ABESTI ONENA

''Agallas vs. Escamas'',&' || 'nbsp; Agallas

''Stick to the man'',&' || 'nbsp; Planet 51

''Spanish song'',&' || 'nbsp; Spanish movie

''Yo también'', Yo, también



EKOIZPEN ZUZENDARITZA ONENA

Eduardo Castro, El baile de la Victoria

Jose Luis Escolar, Agora

Alicia Tellería, Celda 211

Félix Monti, El secreto de sus ojos



ARGAZKILARITZA ONENA

Alex Catalán, After

Xavi Giménez,&' || 'nbsp; Ágora

Carles Gusi,&' || 'nbsp; Celda 211

Feliz Monti, El secreto de sus ojos



EDITATZE ONENA

Carmen FrIas, El baile de la Victoria

Mapa Pastor,&' || 'nbsp; Celda 211

Nacho Ruiz Capillas, Agora

Nacho Ruiz Capillas y David Pinillos, Gordos



AKTORE ZUZENDARITZA ONENA

Guy Hendrix Dyas, Agora

Anton Laguna, Celda 211

Veronica Astudillo, El baile de la Victoria

Anton Laguna, El cónsul de Sodoma



JANTZI DISEINURIK ONENA

Gabriella Pescucci, Agora

Lala Huete, El baile de la Victoria

Cristina Rodríguez, El cónsul de Sodoma

Sonia Grande, Los abrazos rotos



MAKILLAJE ETA ILE-APAINKETA ONENA

Jan Sevell, Susan Suzann eta Stokes-Muntón, Agora

Raquel Fidalgo eta Inés Rodríguez, Celda 211

Jose Antonio Sanchez eta Paquita Núñez, El consul de Sodoma

Ana Lozano y Máximo Gattabrusi, Los abrazos rotos



SOINU GRABAZIOARIK ONENA

Peter Glosso eta Glenn Fremantle, Ágora

Sergio Burmann, Jaime Fernández eta Carlos Farauolo, Celda 211

Pierre Gamet, Nacho Royo-Villanova eta Pelayo Gutiérrez, El baile de la Victoria

Aitor Berenguer, Marc Orts eta Fabiola Ordoyo, Mapa de los sonidos de Tokyo



EFEKTU BEREZI ONENAK

Cris Reynolds eta Felix Berges, Agora

Raul Romanillos eta Guillermo Orbe, Celda 211

Salvador Santana eta Alex Villagrasa, Rec 2

Pau Costa eta Lluis Castells, Spanish Movie



ANIMAZIO FILM ONENA

Animal Channel

Cher Ami

Perez, el ratoncito de tus sueños 2

Planet 51



DOKUMENTAL LUZE ONENA:

Comicos

Garbo, el hombre que salvo el mundo

La mirada de Ouka Leele

Ultimos testigos: Fraga Iribarne-Carrillo Comunista



HISPANOAMERIKAKO FILM ONENA

Dawson Isla 10

Gigante

El secreto de sus ojos

La teta asustada



EUROPAKO FILM ONENA

Déjame entrar

La clase

Bienvenidos al norte

Slumdog Millionaire



FIZKIOZKO FILM LABUR ONENA

Dime que yo

Lala

La tama

Terapia

ANIMAZIOZKO FILM LABUR ONENAAlmaLa dama y la muerteMargaritaTachaanDOKUMENTAL LABUR ONENADoppelgängerEn un lugar del cineFlores de RuandaLuchadorasOHOREZKO GOYA SARIA:&' || 'nbsp;Antonio Mercero.&' || 'nbsp;