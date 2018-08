albisteak

2010eko Oscar Sariak: irabazle guztien zerrenda

2010/03/08

Hemen duzu Oscar Sarien 82. edizioko irabazle guztien zerrenda:

Film onena:

Artezilariak (The Hurt Locker)



GIzonezko aktore onena:

Jeff Bridges - Crazy Heart



Antzeztaldeko gizonezko aktore onena:&' || 'nbsp;

Christoph Waltz - Sasikume madarikatuak (Inglourious Basterds)



Emakumezko aktore onena:

Sandra Bullock - Alde Itsua (The Blind Side)



Antzeztaldeko emakumezko aktore onena:

Mo''Nique - Precious



Zuzendari onena:

Artezilariak (The Hurt Locker) - Kathryn Bigelow



Atzerriko film onena:

Begien sekretua (El Secreto de sus Ojos) - Argentina



Animazio film onena:

Up - Pete Docter



Gidoi onena:

Artezilariak (The Hurt Locker) - Mark Boal



Gidoi egokitu onena:

Precious - Geoffrey Fletcher



Zuzendaritza artistiko onena:

Rick Carter eta Robert Stromberg - Avatar



Argazki zuzendaritza onena:

Mauro Fiore - Avatar



Jantzi-diseinu onena:

Victoria gaztea (The Young Victoria) - Sandy Powell



Dokumental onena:

Senaia (The Cove)



Editatze onena:

Artezilariak (The Hurt Locker) - Bob Murawski eta Chris Innis



Makillaje onena:

Star Trek - Barney Burman, Mindy Hall eta Joel Harlow



Soinu banda onena:

Up - Michael Giacchino



Abesti onena:

"The Weary Kind" (Crazy Heart) - Ryan Bingham eta T Bone Burnett



Animazioko film labur onena:

Logorama - Nicolas Schmerkin



Akziozko film labur onena:

Auzokide Berriak (The New Tenants) - Joachim Back eta Tivi Magnusson



Efektu berezi onenak:

Avatar - Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham eta Andrew R. Jones



Soinu edizio onena:

Artezilariak (The Hurt Locker) - Paul N.J. Ottosson



Soinu nahasketa onena:

Artezilariak (The Hurt Locker) - Paul N.J. Ottosson eta Ray Beckett