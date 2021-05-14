2021/05/14
11:13
Baipasa
Whatever
Paperezko mini-biografiak ekarri dizkigu Ines Aspiazuk
Biografia liburuak edonork irakurtzeko moduko genero gisa goraipatu ditu gure kolaboratzaileak, eta zenbait gomendioa egin digu.
-
Liburua21:07 min
Paperezko mini-biografiak besapean hartuta etorri da Ines Aspiazu "Baipasa" saiora. Edonork irakurtzeko modukoak direla azpimarratu du 'Whatever' tartean gure kolaboratzaileak, eta gomendio batzuk egin dizkigu:
-Rachel Carson y el libro que cambió el mundo. Laurie Lawlor Laura Beingessner. Errata Naturae 2021
-Mi primer pequeña & grande: Jane Goodall. María Isabel Sánchez Vegara · Beatrice Cerocchi. Alba 2020
-Frank. La increíble historia de una dictadura olvidada. Ximo Abadia. Dib Buks 2018
-Mujeres en el deporte. Rachel Ignotofsky. Capitán Swing 2019
-El libro del futuro. María Ramos 2018