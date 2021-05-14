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2021/05/14

11:13

Baipasa

Whatever

Paperezko mini-biografiak ekarri dizkigu Ines Aspiazuk

Biografia liburuak edonork irakurtzeko moduko genero gisa goraipatu ditu gure kolaboratzaileak, eta zenbait gomendioa egin digu.

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Paperezko mini-biografiak besapean hartuta etorri da Ines Aspiazu "Baipasa" saiora.  Edonork irakurtzeko modukoak direla azpimarratu du 'Whatever' tartean gure kolaboratzaileak, eta gomendio batzuk egin dizkigu:

-Rachel Carson y el libro que cambió el mundo. Laurie Lawlor Laura Beingessner. Errata Naturae 2021

-Mi primer pequeña & grande: Jane Goodall. María Isabel Sánchez Vegara · Beatrice Cerocchi. Alba 2020

-Frank. La increíble historia de una dictadura olvidada. Ximo Abadia. Dib Buks 2018

-Mujeres en el deporte. Rachel Ignotofsky. Capitán Swing 2019

-El libro del futuro. María Ramos 2018

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