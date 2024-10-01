Itxi

X-deportes_cuatro y medio-X

X-deportes_cuatro y medio-X

Lau t'erdikoa

EMAITZAK

2024ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak

EITB MEDIA

Urriaren 11 eta azaroaren 24a bitartean jokatuko dute, eta finala Bilbon izango da, Bizkaia frontoian.

  • 2024ko Lau t'erdikoa. Irudia: EITB Media.

    2024ko Lau t'erdikoa. Irudia: EITB Media.

 

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
             
   A MULTZOA J I AT KT +/-
             
1.a
 Jaka 0 0 0 0 0
2.a Altuna III
 0 0 0 0 0
3.a Artola /Ezkurdia
 0 0 0 0 0
4.a Urrutikoetxea/Larrazabal/Zubizarreta III 0 0 0 0 0
             
             
  B MULTZOA J I AT KT +/-
             
1.a P. Etxeberria
 0 0 0 0 0
2.a Peña II 0 0 0 0 0
3.a Elordi/Zabala 0 0 0 0 0
4.a Laso/Dario/Salaberria
 0 0 0 0 0

 

FINAL-ZORTZIRENAK

Urriak 11, Agoitz

Urrutikoetxea/Larrazabal-Zubizarreta III

Urriak 12, Bilbo

Laso/Dario-Salaberria

Urriak 13, Lekunberri

Ezkurdia-Artola

Urriak 14, Tolosa

Elordi-Zabala

------------------------------------------------------

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA

1. JARDUNALDIA

Urriak 18, Azkoitia

P. Etxeberria-Elordi/Zabala (B MULTZOA)

Urriak 19, Soria

Jaka-Urrutikoetxea/Larrazabal-Zubizarreta III (B MULTZOA)

Urriak 20, Eibar

Altuna III-Ezkurdia/Artola (A MULTZOA)

Urriak 20, Iruñea

Peña II-Laso/Dario/Salaberria (B MULTZOA)

------------------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Urriak 26, Bilbo

xxxx-xxxx (B MULTZOA)

Urriak 26, Iruñea

xxxx-xxxx (B MULTZOA)

Urriak 25, Tafalla

xxxx-xxxx (A MULTZOA)

Urriak 27, Eibar

xxxx-xxxx (A MULTZOA)

------------------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Azaroak 1, Arrasate

xxxx-xxxx (A MULTZOA)

Azaroak 2, Iruñea

xxxx-xxxx (A MULTZOA)

Azaroak 3, Donostia

xxxx-xxxx(B MULTZOA)

Azaroak x

xxxx-xxxx (B MULTZOA)

------------------------------------------------------

FINALAURREKOAK

Azaroak 9, Iruñea

xxxx-xxxx

Azaroak 10, Eibar

xxxx-xxxx

------------------------------------------------------

3. eta 4. POSTUAK

Azaroak 17, Zumarraga

xxxx-xxxx

------------------------------------------------------

FINALA

Azaroak 24, Bilbo

xxxx-xxxx

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#