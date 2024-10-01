Lau t'erdikoa
EMAITZAK
2024ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
EITB MEDIA
Urriaren 11 eta azaroaren 24a bitartean jokatuko dute, eta finala Bilbon izango da, Bizkaia frontoian.
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2024ko Lau t'erdikoa. Irudia: EITB Media.
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FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
|A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.a
|Jaka
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Artola /Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Urrutikoetxea/Larrazabal/Zubizarreta III
|0
|0
|0
|0
|0
|B MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.a
|P. Etxeberria
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Elordi/Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Laso/Dario/Salaberria
|0
|0
|0
|0
|0
FINAL-ZORTZIRENAK
Urriak 11, Agoitz
Urrutikoetxea/Larrazabal-Zubizarreta III
Urriak 12, Bilbo
Laso/Dario-Salaberria
Urriak 13, Lekunberri
Ezkurdia-Artola
Urriak 14, Tolosa
Elordi-Zabala
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FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA
Urriak 18, Azkoitia
P. Etxeberria-Elordi/Zabala (B MULTZOA)
Urriak 19, Soria
Jaka-Urrutikoetxea/Larrazabal-Zubizarreta III (B MULTZOA)
Urriak 20, Eibar
Altuna III-Ezkurdia/Artola (A MULTZOA)
Urriak 20, Iruñea
Peña II-Laso/Dario/Salaberria (B MULTZOA)
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2. JARDUNALDIA
Urriak 26, Bilbo
xxxx-xxxx (B MULTZOA)
Urriak 26, Iruñea
xxxx-xxxx (B MULTZOA)
Urriak 25, Tafalla
xxxx-xxxx (A MULTZOA)
Urriak 27, Eibar
xxxx-xxxx (A MULTZOA)
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3. JARDUNALDIA
Azaroak 1, Arrasate
xxxx-xxxx (A MULTZOA)
Azaroak 2, Iruñea
xxxx-xxxx (A MULTZOA)
Azaroak 3, Donostia
xxxx-xxxx(B MULTZOA)
Azaroak x
xxxx-xxxx (B MULTZOA)
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FINALAURREKOAK
Azaroak 9, Iruñea
xxxx-xxxx
Azaroak 10, Eibar
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3. eta 4. POSTUAK
Azaroak 17, Zumarraga
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FINALA
Azaroak 24, Bilbo
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