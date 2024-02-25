Txirrindularitza

UAE Tourra

Van Eetveltek irabazi du UAE Tourra, eta Pello Bilbao hirugarren izan da sailkapen nagusian

EITB Media

Publikatuta: 2024/02/25 13:26 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/02/25 14:29 (UTC+1)

UAE Tourreko azkeneko etapan, Lennert Van Eetvelt gailendu da, bigarren izan da Pello Bilbao eta hirugarren geratu da Ben O'Connor.

Pello Bilbao. Artxiboko irudia: EFE