Txirrindularitza
UAE Tourra
Van Eetveltek irabazi du UAE Tourra, eta Pello Bilbao hirugarren izan da sailkapen nagusian
EITB Media
UAE Tourreko azkeneko etapan, Lennert Van Eetvelt gailendu da, bigarren izan da Pello Bilbao eta hirugarren geratu da Ben O'Connor.
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Pello Bilbao. Artxiboko irudia: EFE
Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) txirrindulari belgikarrak irabazi du Arabiar Emirerri Batuetako Tourra, eta Pello Bilbao (Bahrain-Victorius) hirugarren geratu da sailkapen nagusian, Ben O'Conorren (AG2R) azetik.
Azkeneko etapan ere, aipatu hiru txirrindulariak izan dira lehen postuetan. Belgikako txirrindulari gazteak erasoa jo du hiru kilometroren faltan, eta bakarrik sartu da Jebel Hafeet mendatean kokatutako helmugan. 22 sengudoko tartearekin iritsi dira Pello Bilbao eta O'Connor, bigarren eta hirugarren, hurrene hurren.
AZKENEKO ETAPA
1. VAN EETVELT Lennert (Lotto Dstny) 3:38:28
2. BILBAO Pello (Bahrain-Victorious) 0:22
3. O'CONNOR Ben (AG2R) d.b.
4. STORER Michael (Tudor) d.b.
5. VALTER Attila (Visma-Lease) d.b.
SAILKAPEN NAGUSIA
1. VAN EETVELT Lennert (Lotto Dstny) 22:31:18
2. O'CONNOR Ben (AG2R) 0:02
3. BILBAO Pello (Bahrain-Victorious) 0:11
4. VAN WILDER Ilan (Soudal-Quick Step) 0:21
5. VALTER Attila (Visma-Lease) 0:34