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Txirrindularitza

Txirrindularitza

kirolak

2012/10/13

12:43

Txirrindularitza

Azken etapa

Tony Martinek Beijingeko Tourra irabazi du

Erredakzioa

Beijingeko Tourra bigarren urtez jarraian irabazi du alemaniarrak. Bosgarren eta azken etapan Stephen Cummings (BMC) nagusi izan da.

  • Tony Martin (Omega). EFE

    Tony Martin (Omega). EFE

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Beijingo Tourra bigarren urtez jarraian irabazi du gaur Tony Martin (Omega) alemaniarrak. 182 kilometroko bosgarren eta azken etapak Changping eta Pinggu lotu ditu. Stephen Cummings (BMC) britainiarra nagusi izan da.

27 urteko Martinek bigarren etapan lortutako minutu bateko abantaila aprobetxatu du eta azken etapan arerioen erasoei eutsi die.

Cummingsek ibilbideko azken mendatean eraso egin eta Ryder Hesjedal (Garmin) kanadiarrarekin batera ihes egin du. Bi txirrindulariak elkarrekin heldu dira helmugara, baina azkarrena britainiarra izan da.

Sailkapen nagsuia:

1 Tony MARTIN Omega Pharma-QuickStep 17:16:56
2 Francesco GAVAZZI Astana Pro Team 0:00:40
3 Edvald Boasson HAGEN Sky Procycling 0:00:46
4 Daniel MARTIN Garmin-Sharp 0:00:50
5 Eros CAPECCHI Liquigas-Cannondale 0:00:52
6 Rinaldo NOCENTINI AG2R La Mondiale 0:00:56
7 Rafal MAJKA Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:00:56
8 Tomasz MARCZYNSKI Vacansoleil - DCM Procycling Team 0:00:56
9 Rui Alberto COSTA Movistar Team 0:01:00
10 Tim WELLENS Lotto-Belisol Team 0:01:00

5. etapa:

1 Stephen CUMMINGS BMC Racing Team 4:05:08
2 Ryder HESJEDAL Garmin-Sharp 0:00:02
3 Edvald Boasson HAGEN Sky Procycling 0:00:17
4 Daniele BENNATI RadioShack-Nissan 0:00:17
5 Tim WELLENS Lotto-Belisol Team 0:00:17
6 Francesco GAVAZZI Astana Pro Team 0:00:17
7 Tom Jelte SLAGTER Rabobank Cycling Team 0:00:17
8 Rafal MAJKA Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:00:17
9 Mathias FRANK BMC Racing Team 0:00:17
10 Simon CLARKE Orica GreenEDGE 0:00:17

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