Frantziako Tourra 2023
5. etapa
Ricarda Bauernfeind alemaniarrak irabazi du bosgarren etapa, 40 kilometro bakarrik ihes egin ondoren
Agentziak | EITB MEDIA
Bestalde, Ane Santesteban euskalduna zazpigarren postuan helmugaratu da, baina sailkapen nagusian postu bat galdu du eta orain 12. dago.
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Ricarda Bauernfeind, 5. etapako irabazlea. Argazkia: © A.S.O. / Thomas Maheux
Ricarda Bauernfeind (Canyon Sram) txirrindulari alemaniarrak irabazi du ostegun honetan Frantziako Tourreko bosgarren etapa. 126,1 kilometro lehiatu dira Onet-Le-Chateaun hasi eta Albin amaitu den etapan, eta Bauernfeindek bakarrik ihes egin eta faboritoak ezustean harrapatu ditu.
Aurretik jarri da 40 kilometro baino gehiago falta zirenean, eta minutu bat baino gehiagoko aldea lortu du faboritoen taldearekiko. Liane Lippertek (Movistar) eta Marlen Reusserrek (SD Worx) egin dute jauzi atzetik, baina irabazlea baino 22 segundo geroago iritsi dira Albira.
Gainerako faboritoak 32 segundora helmugaratu dira, Lotte Kopecky (SD Work) belgikarra buru zela, sailkapen nagusian lidergoari eusteko. Ashleigh Moolman Pasio (RSA/Soudal Quick-Step) hegoafrikarrari 49 segundoko aldea atera dio.
Bestalde, Ane Santesteban euskalduna zazpigarren postuan helmugaratu da, baina sailkapen nagusian postu bat galdu du eta orain 12. dago.
5. etapako sailkapena
1 - BAUERNFEIND Ricarda (Canyon) 3:07:20
2 - REUSSER Marlen (SD Worx) +0:22
3 - LIPPERT Liane (Movistar) d. b.
4 - KOPECKY Lotte (SD Worx) +0:32
5 - PALADIN Soraya (Canyon) d. b.
6 - MARKUS Riejanne (Jumbo) d. b.
7 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) d. b.
8 - MOOLMAN Ashleigh (Soudal) d. b.
9 - LONGO BORGHINI Elisa (Lidl) d. b.
10 - DEMAY Coralie (St Michel - Mavic - Auber93 WE) d. b.
Sailkapen nagusia
1 - KOPECKY Lotte (SD Worx) 18:55:17
2 - MOOLMAN Ashleigh (AG Insurance) +0:49
3 - LONGO BORGHINI Elisa (Lidl) +0:51
4 - NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) d. b.
5 - VAN VLEUTEN Annemiek (Movistar) d. b.
6 - KASTELIJN Yara (Fenix) +1:00
7 - VOLLERING Demi (SD Worx) +1:03
8 - LIPPERT Liane (Movistar) +1:29
9 - BAUERNFEIND Ricarda (Canyon) +1:38
10 - LABOUS Juliette (dsm-firmenich) +1:48
12 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) +1:52