Artea

Erakusketak

Artium museoak 2013ko programazioa aurkeztu du

Erredakzioa

2012/12/24

2012. urtea 103.000 bisitari erakarrita itxiko du Artiumek, 2011n baino % 10 gehiago. Hala ere, 2013a lan-erregulazioko txosten batekin eta aurrekontua % 25 murriztuta hasiko du.

Gasteizeko Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoak 2012. urtea 103.000 bisitari erakarrita itxiko du, 2011n baino % 10 gehiago. Hala ere, 2013a lan-erregulazioko txosten batekin eta aurrekontua % 25 murriztuta hasiko du.

Iciar Lamarain Artium Fundazioko Zuzendaritzako presidenteak eta Daniel Castillejo zuzendariak aurkeztu dute 2013ko jardueren programazio berria. Gastuak murriztu egin behar izan dituztela eta, agian, lantaldea murriztu beharko dutela azaldu dute.

Lan Ordezkaritzak oraindik onartu ez badu ere, lan-erregulazioko txostenak Artiumeko 26 langileetatik 3 kaleratzea, beste 8ri lanaldia murriztea eta soldata % 14 murriztea aurreikusten du.

Proposamenak

Katarina Zdjelar artista serbiarraren "Of More Than One Voice" erakusketarekin (urtarrilaren 25etik apirilaren 28ra) hasiko da programazioa. Lan honetan, hizkuntzari buruzko eta hizkuntzak erkidego bati nortasuna emateko eta, aldi berean, erkidegoa eraldatzeko duen gaitasunari buruzko azken urteotako lanarekin jarraitzen du.

Artista serbiarraren erakusketaren ondoren, Iñaki Larrimbe artista arabarraren "Feria" erakusketa egingo da (maiatzaren 17tik irailaren 1era). Kultur eta turismoari buruzko gogoeta proposatzen du Larrimbek, eta feria- eta kirol-atrakzio modukoak osatzen dituzten instalazio-esperientzia parte-hartzaile sorta baliatzen du.

"Ez ukitu, arren" (maiatzaren 18tik irailaren 1era) proiektu kolektiboa da, Jorge Luis Marzo du komisario, eta Joan Fontcubertak, Andres Hispanok, Felix Perez Hitak, Mireia Saladriguesek, Guilllermo Trujillanok eta Arturo "Fito" Rodriguezek hartzen dute parte bertan. Museoetako diziplinak eta aginte-mekanismoek publikoaren eta artelanen arteko harremana baldintzatzen dutela erakustea da proiektuaren oinarria.

Artiumek bi erakusketa aurkeztuko ditu udazkeneko denboraldiari hasiera emateko (urriaren 5etik aurrera). Lehenengoa "Indarkeria ikusezina" da, Belgradeko Arte Garaikideko Museoaren eta Sligoko The Model (Irlanda) museoaren arteko nazioarteko koprodukzioa da. Euskadiko, Serbiako eta Irlandako artisten lanak abiapuntutzat hartuta, proiektuak indarkeriaren hainbat geruza aztertzen ditu.

Denboraldiari hasiera emateko prestatutako bigarren erakusketa Artium Bildumaren aurkezpen berria da.