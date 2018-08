Artea

Hurbiltasun Antzokia: 14 ikuskizun berritzaile, Bilboko BBK Aretoan

2011/01/13

Hilaren 28an hasiko da Hurbiltasun Antzokia programazioaren edizio berria. Aurten, gainera, clown ikastaroa eskainiko du Cal McCrystal aktore eta zuzendariak, antzerki ikasleentzat.

Urtarrilaren 28an Hurbiltasun Antzokia programaren bigarren edizioari ekingo diote. Ekimen honi esker, abangoardiazko 14 ikuskizun berritzaile izango ditugu ikusgai Bilboko BBK Aretoan.

Bilboko Arriaga Antzokiak sortu du programazioa, BBKren laguntza laguntzarekin. 2011ko lehen lau hilabeteotan tamaina txiki eta ertaineko 14 ikuskizun taularatuko dituzte. Izaera berritzailea duten abangoardiazko lanak izango dira ikusgai Bilboko Kale Nagusiko aretoan.

Eskainiko dituzten lanen artean, aipatzekoak dira Antonio Machadoren omenez sortutako poesia eta piano errezitaldia, Ángel Pavlovskyren Angehada azken ikuskizuna, Jung Bo Kydung dantzari korearraren taldeak taularatuko duen dantza emanaldia eta El dúo de la africana zarzuela. Arriaga Antzokiaren ekoizpena da azken hau.

PROGRAMAZIOA

Urtarrilak 28 eta 29: No me hagas daño (antzerkia).

Otsailak 3, 4, 5, eta 6: La vida y sus cosas. Txirenitak (antzerkia).

Otsailak 9: Antonio Machadori omenaldia. Poesia eta piano errezitaldia.

Otsailak 11 eta 12: Pavlovskyren Angelhada ikuskizuna (antzerkia).

Otsailak 17, 18, 19, eta 20: La violación de Lucrecia (antzerkia).

Otsailak 25: Drive-Tru. Antzerki taldea: Jung bo kyung dance project (dantza).

Otsailak 26: Banalités y vianalités. Liviandades profundas en un acto musical . Errezitaldia.

Martxoak 3, 4 eta 5: Daniel Veroneseren El desarrollo de la civilización venidera (antzerkia). Henrik Ibsen egilearen Casa de muñecas lan ezagunaren moldaketa da.

Martxoak 22, 23, 24, 25, 26 eta 27:&' || 'nbsp;El dúo de la africana (zarzuela). Arriaga Antzokiaren ekoizpena.

Martxoak 31 eta apirilak 1: Euria esan eta euria erortzea (antzerkia). Kabia Espacio-Gaitzerdi Teatro.

Apirilak 2: Paisaje con argonautas (antzerkia).

Apirilak 6: Ecografías (antzerkia). Egilea: Karmele Jaio.

Apirilak 8 eta 9: Santo (antzerkia). Egileak: Ignacio García May, Ignacio del Moral eta Ernesto Caballero.

Apirilak 15 eta 16: Hienas rellenas (antzerkia). Coloniales y Salazones &' || 'amp; Teatro Mutant.

Apirilak 11, 12 eta 13. Cal McCrystalen clown ikastaroa.