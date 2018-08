Balletaren izarrak, Guggenheimen

Artea

2012/08/01

Dantza klasiko eta garaikideko errepertorioa izango da eta izen handiko New York City Balleteko dantzari garrantzitsuenak ikusteko aukera paregabea izango dute bertaratzen direnek.

Balletaren izarrak Guggenheim museora helduko dira gaur bi sesiotan, eguerdian eta arratsaldean.



Guggenheim Bilbao Museoko Entzungelan, bosgarren urtez segidan, Works & Process at the Guggenheim programa eskainiko du gaur. Stars of Balleten bi emanaldi izango dira: dantza klasiko eta garaikideko errepertorioa eta izen handiko New York City Balleteko dantzari gailenak ikusteko aukera paregabea. Horien artean, nazioartean ospetsu den dantzari eta koreografo Tom Gold izango dugu, New York City Ballet-eko solista azkeneko 23 urteotan.



Bertaratzen direnek hainbat pieza biltzen dituen programazioaz gozatu ahal izango dute. Bai dantza klasikoa bai garaikidea oinarritzat dituzten koreografiak dira. Hasieran Faure Fantasy eskainiko zaigu, Gabriel Faureren musikarekin eta Tom Golden koreografiarekin.



Arratsaldeko sesiorako sarrerak agortuta daude.