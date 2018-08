Bertsolaritza

Zegamako eta Usurbilgo saioak, Porrotxekin, Hitzetik Hortzeran

Hitzetik Hortzera

2011/04/14

New Yorki buruzko bertsoak jarri ditu Ion Ansak.

Jon Artanok Porrotx pailazoa izango du alboan asteon. Porrotx lasterka igoko da Donostiatik Miramonera Korrikako azken kilometroetan hartutako abiada baliatuz. Lasarteko pailazoa Pirritx, Mari Motots eta beste lagun mordo batekin Etiopiara bidaian abiatu bezperan izango da bertsolaritzaz hizketan, eta bertso kantuan.

Bertso-Kantu-Jira eta afaria Usurbilen

''''Aire Garbiak Bira Nazan'''' lemapean festa orijinala egin berri dute Usurbilen. Bertako Zero Zabor taldeak, Botapunttuba Bertso Eskolak eta Kantu Taldeak elkar hartuta antolatu dute ekimena. Mikel Laboa plazatik abiatu zen arratsalde partean. Sustrai Colina eta Maialen Lujanbioren kopla jarduna osatzen aritu ziren Kantu Taldekoak errepikak abestuz. Tabernaz tabernako ibilia trikitilariek alaitu zuten eta hasitako lekuan amaitu zuten, ilunbistan, kaxkoan egindako kalejira. Afalostean bertsotan jarraitu zuten Colinak eta Lujanbiok.

The Ansa my friend is blowin'' in the wind

Ion Ansa Oreretako bertsolaria jo batera eta jo bestera dabil aspaldian. Istanbulen dabil egunotan eta han baino lehenago New Yorken izan da. Iparramerikako megalopolisean izandako bizipenak bertsotan jarri ditu Hitzetik Hortzerak eskatuta. Bob Dylanen Blowin’ in the wind doinuan kantatzen lagundu dio David Muñozek gitarra joaz.

Zegama, Legazpi eta Urrategi

Zegaman ohiko bertso jaialdia izan zuten Erlezainen Eguna borobiltzeko. Kantuan: Aitor Mendiluze, Anjel Mari Peñagarikano, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Sebastian Lizaso eta Iker Zubeldia herriko semea. Legazpin Gipuzkoako Bertso Eskolen Eguna ospatu dute joan den igandean. Brasilgo musika erritmoz eta euri langarrez bustitako jaia izan zen. Egundoko umedadea. 30 herritatik heldutako 400 neska mutiko bildu ziren-eta festara. Egun hartako irudiak ere erakutsiko dituzte. Eta Jasotakoak atalean Azkoitiko Urrategin Julio Sotorekin eta Iker Zubeldiarekin egindako bertso afariko bideoa. Sotoren metafora xelebre bati Zubeldiak egindako iruzkinek malkoa dariola barrez jarri zituen bertsozaleak.

Lazkao Txiki udaberriari kantari

JoxeMiel Iztueta izango da asteon atzera begirakoetako protagonista. Zuri-beltzekoan Zarautzen 1974ko loreilean udaberriari botatako ale ederra. Eta Zappingean berriz Irunen, 1991ko martxoan, bertso bazkaritara bildutako lagunei pasadizo kontatzen eta bertsotan.

Igandean, 21:00etan, ETB-1en. Eta aurretik ikusgai eitb.com-en.