Literatura

Heriotza

Tom Wolfe estatubatuar idazle eta kazetaria zendu da

AGENTZIAK | ERREDAKZIOA

2018/05/15

"Handikerien errautsak" liburuaren egilea Kazetaritza Berriaren sortzailea ere bazen.

Tom Wolfe estatubatuar idazlea, Kazetaritza Berriaren aita, hil da astelehen honetan New YOrken, 87 urte zituela.

Haren agenteak, Lynn Nesbitek, The Wall Street Journal eta The New York Times egunkarietan azaldu duenez, “Handikerien errautsak” liburuaren egilea pneumoniak jota zegoen, eta ospitalean zegoen infekzio bat tarteko.

Wolfe Richmonden (Virginia) jaio zen, eta New Yorken zuen bizitokia 1962tik. Urte horretan, The New York Herald Tribune egunkarian hasi zen lanean.

Ibilbide luzea eta oparoa izan du kazetaritzaren eta literaturaren munduetan.

AURRERAPENA