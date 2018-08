Musika

Bobby Martin musikaria zendu da

2013/09/11

Bobby Martin musikari, konposatzaile eta ekoizlea 83 urterekin zendu da. Filadelfia soinuaren sortzaileetako bat zenaren managerrak adierazi duenez, "ezusteko gaixotasun batengatik" hil da.

Martinek Whitney Houston, Patti Labelle, The O'Jays, Bee Gees, Benny Golson jazz saxo-jotzailea y Patti Holt artistekin lan egin zuen. Azken horri Patti LaBelle ezizena jarri zion.

Lanik ezagunenen artean dago Billy Paulen "Me and Mrs. Jones" (1972). Horrez gain, The Jacksons, Dusty Springfield, Lou Rawls, Etta James, Lesley Gore, Wilson Pickett, Archie Bell eta John Handy artistekin ere lan egin zuen.