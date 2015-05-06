Publizitatea
X
#-en_emision-#

Irratia zuzenean

  1. Hasiera
  2. Kultura
  3. Musika

Donostiako 50. Jazzaldia | Doako bederatzi kontzertu Zurriolan

Musika

50. edizioa

Doako 9 kontzertu eskainiko ditu donostiar Jazzaldiak, Zurriolan

Erredakzioa

2015/05/06

Jimmy Cliff, Lee Fields, Gregory Porter, Earth, Wind & Fire, LoneLady, Bullet Proof Lovers, Neuman eta KAKKMADDAFAKKA taldeak igoko dira, besteak beste, Agertoki Berdean.

  • Agertoki Berdea, Zurriolan. Argazkia: Donostiako Jazzaldia.

    Agertoki Berdea, Zurriolan. Argazkia: Donostiako Jazzaldia.

    Agertoki Berdea, Zurriolan. Argazkia: Donostiako Jazzaldia.
  • Whatsapp
  • Bidali
  • #-copiar_enlace-#

Albisteak (1)

Donostiako 50. Jazzaldiaren programazioaren barruan, Agertoki Berdeak bederatzi kontzertu jendetsu eskainiko ditu, doan. Besteak beste, Jamie Cullumek DJ gisa emango duen proiektu esklusiboaz taularatuko du (hiru kontzertu emango ditu jaialdian) eta musika beltzaren erakusgarri andana bat izango da: Lee Fields eta Gregory Porter; Jimmy Cliff reggaeren mitoa; Earth, Wind & Fire historikoak, Al McKay buru dela...

Halaber, indie estiloaren hiru ordezkari gailen ere izango dira: LoneLady britainiarra, Neuman espainiar taldea eta KAKKMADDAFAKKA norvegiarrak.

Euskal musikari dagokionez, Bullet Proof Lovers rock taldeak ere joko du Zurriolan.

Uztailak 22 (asteazkena)

20:30 Jamie Cullum (DJ)
21:30 Earth, Wind & Fire Experience feat. Al McKay All Stars
24:30 Jimmy Cliff

Uztailak 23 (osteguna)

21:30 Neuman
24:30 Gregory Porter

Uztailak 24 (ostirala)

21:30 LoneLady
24:30 KAKKMADDAFAKKA

Uztailak 25 (larunbata)

21:30 Bullet Proof Lovers
24:30 Lee Fields & The Expressions

Iruzkinak

Publizitatea
    • Publizitatea

    orain albiste

    VTC baimenak arautu nahi dituzten erkidegoei aukera emango die Sustapen Ministerioak

    albisteak

    Lan gatazka

    VTC baimenak arautu nahi dituzten erkidegoei aukera emango die Sustapen Ministerioak

    Erlazionatutako edukiak:

    Jaurlaritzak VTCak erregulatzeko dekretu bat onartuko du udazkenean

    albisteak

    Lan gatazka

    Jaurlaritzak VTCak erregulatzeko dekretu bat onartuko du udazkenean

    Pedro Bigasek Eibarren jokatuko du, utzita

    Kirola

    Fitxaketak

    Pedro Bigasek Eibarren jokatuko du, utzita

    Albiste gehiago

    Publizitatea
    Publizitatea
    Publizitatea

    Bisitatuena

      Kargatzen ikusiena
          Kargatzen ikusiena