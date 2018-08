Chris Isaak, Gov't Mule eta beste 17 talde gehiago, Azkena Rocken

Musika

2010/05/27

The Black Lips, Kitty, Daisy & Lewis, The Hot Dogs urretxuarrak eta Imelda May konfirmatu dituzte, besteak beste.

Kiss taldeak badu lagunik 2010eko Azkena Rock Festivalen. Chris Isaak da gaur konfirmatu dituzten izenen artean esanguratsuena. Kaliforniako artistak "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" edo "Blue Hotel" bezalako abesti ezagunak konposatu ditu. Gov''t Mule ere Azkena Rocken izango dira. Warren Haynesen taldea (The Allman Brothers Band) Gasteizko jaialdira itzuliko da, 2005ean izandako kontzertu gogoangarriaren ostean eta Madrilen eta Bartzelonan eskaini zituzten kontzertuetan sarrerak amaitu zituzten. "By A&' || 'nbsp;Thread" diskoa aurkeztuko dute.

ARF&' || 'nbsp;2010 jaialdian izango den beste taldeetako bat Airbourne izango da. Australiarrak dira eta AC/DCren influentzia nabarmena dute. Euskal Herrian izan ziren 2008an, Kobetasonik jaialdian. Kitty, Daisy &' || 'amp;&' || 'nbsp;Lewis Ingalaterrako hiru anai gaztek osatzen dute eta denboraldiko ezusteko garrantzitsuenetarikoa izan da. Rythm &' || 'amp;&' || 'nbsp;Bluesa, countrya, bluesa eta rock &' || 'amp;&' || 'nbsp;rolla nahasten dute. Louis Armstrong o Muddy Waters hasta Johnny Cash edo Elvis Presley ekartzen dute gogora.

The Black Lips estatubatuarrak ere bertan izango dira, baita Imelda May bakarlari rockabillya eta NRBQ ere, jazz eta blues influentziadun talde estatubatuarra.Toilet Böys, Teddy Thompson, The Jim Jones Revue, Dan Baird &' || 'amp;&' || 'nbsp;Homemade Sin, El Vez, The Legendary Shack Shackers, The Russian Roulettes, Baskery, 77, Maggot Brain eta The Hot Dogs izango dira Azkena Rocken.



Gainera, Kiss taldea izango dela konfirmatu zuten aspaldi. Hauek dira orain arte baieztatu dituzten taldeak. Gasteizen izango dira, ekainaren 24tik 26ra:&' || 'nbsp;



